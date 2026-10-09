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Docenti
09.10.2026
Aggiornato alle 13:29

Contratto scuola, aumenti stipendi docenti: a gennaio 2027 ultima tranche, ecco a quanto ammontano

Laura Bombaci
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Indice
Le tempistiche
Il testo ufficiale con le tabelle

Dal 10 agosto sono stati resi visibili gli arretrati per tutti i docenti e Ata relativi al contratto scuola 2025/2027, giunti su NoiPa con un’emissione speciale. Gli aumenti sono stati invece accreditati a fine agosto.

Le tempistiche

Bisogna ricordare, secondo quanto concordato tra amministrazione e sindacati con la sottoscrizione del Ccnl 2025/2027, che ci saranno altri aumenti, previsti per gennaio 2027.

Ecco cosa è stato comunicato dall’Aran: “Gli incrementi mensili lordi degli stipendi tabellari saranno corrisposti in tre tranche annuali, con decorrenza 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° gennaio 2027, comprensivi dell’anticipazione IPCA già erogata.

A regime, dal 1° gennaio 2027, l’incremento medio per l’intero comparto sarà pari a 137 euro su 13 mensilità, che per il personale docente della scuola si traduce in 143 euro medi su 13 mensilità”.

Il testo ufficiale con le tabelle

Nel sito dell’Aran è stato pubblicato il testo del CCNL 2025/2027. Al suo interno sono contenute le tabelle ufficiali con gli aumenti stipendiali per docenti e ATA.

2026_04_01_I_CCNL_CIR_2025_2027-firmato-17-34Download

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