Storie di alternanza e competenze, torna il premio delle Camere di Commercio: scadenza 10 ottobre 2025

Torna anche quest’anno “Storie di alternanza e competenze“, il premio promosso dalle Camare di Commercio per valorizzare non solo le esperienze di qualità realizzate in PCTO, tirocinio curriculare o apprendistato, ma anche le competenze acquisite in tutti questi contesti formativi.

In particolare, si promuoveranno i video racconti delle esperienze di alternanza (PCTO, tirocinio curriculare, apprendistato) e di Project Work (PW) sviluppati e realizzati nell’ambito dei percorsi di certificazione delle competenze proposti del Sistema camerale, con un’attenzione alle tematiche della transizione digitale e dell’intelligenza artificiale, della sostenibilità ambientale, delle competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile, dell’inclusione sociale, del turismo e della cultura, dell’agroalimentare, della meccatronica, del sistema moda, dell’educazione finanziaria e dell’imprenditorialità.

Verranno inoltre valorizzate le attività del Sistema camerale relative alla certificazione delle competenze acquisite dagli studenti durante i percorsi PCTO nei contesti aziendali e PW realizzati nei settori del turismo, meccatronica e alle competenze di cittadinanza per lo sviluppo sostenibile, alle competenze imprenditive secondo il modello olivettiano e alle competenze imprenditoriali nella filiera agroalimentare.

Categorie in gara

Le Categorie in gara sono:

Istituti tecnici (IT) – per percorsi PCTO, PW sviluppati nell’ambito dei percorsi di certificazione delle competenze del Sistema camerale, apprendistato di 1° livello; Istituti professionali (IP) – per percorsi PCTO, PW sviluppati nell’ambito dei percorsi di certificazione delle competenze del Sistema camerale, apprendistato di 1° livello; Licei – per percorsi PCTO, PW sviluppati nell’ambito dei percorsi di certificazione delle competenze del Sistema camerale; ITS Academy – per tirocinio curriculare, apprendistato di 3° livello.

Livelli di partecipazione

Ci saranno due livelli di partecipazione:

il primo territoriale gestito direttamente dalle Camere di commercio aderenti all’iniziativa (ovvero da Unioncamere per le Camere di commercio non aderenti)

il secondo nazionale, gestito da Unioncamere, a cui accedono le scuole e gli ITS Academy vincitori nella fase territoriale.

Iscrizioni

Le iscrizioni aperte fino al 10 ottobre 2025 (ore 17.00) e avverranno tramite il portale www.storiedialternanza.it, dove sarà consultabile anche il Regolamento e la relativa modulistica, compresi tutti i video-racconti vincitori delle passate edizioni visionabili alla sezione “I Vincitori”.

LA NOTA