Stragi a scuola, negli USA arrivano i droni armati di spray al peperoncino contro gli attentatori: “Non si può sfuggire”

Combattere le armi… con le armi. Potrebbe essere questa la sintesi della nuova strategia lanciata da alcune scuole americane, che utilizzeranno i droni per arginare gli episodi di violenza che, non di rado, sfociano in vere e proprie stragi. “Un Paese incapace di togliere le armi da guerra agli americani”, scrive la Repubblica, “ritiene di aver trovato un modo per contrastare i mass shooting, le stragi nelle scuole: affollare i campus di droni in grado di sfrecciare nei corridoi, sfondare finestre e spruzzare spray al peperoncino contro gli attentatori“.

“Nove scuole – cinque in Georgia, tre in Florida e una in Colorado – avranno in dotazione droni prodotti da una società texana”, si legge ancora nell’articolo. “I congegni elettronici potranno essere attivati dagli insegnanti e sono in grado di raggiungere una persona armata in appena quindici secondi. Il sistema prevede droni dotati di luci stroboscopiche, sirene assordati e spruzzi di gel al peperoncino“. Attraverso questi strumenti i droni potranno “distrarre e neutralizzare gli attentatori, ma anche travolgere gli aspiranti killer, colpendoli a una velocità di quasi cento chilometri orari“

“Una volta che i droni ti sono addosso, non puoi sfuggire”, spiega a la Repubblica Bill King, un ex membro dei Navy Seal che ha fondato assieme ad altri Mithril Defense, azienda di difesa tecnologica. “Se i nuovi droni si riveleranno efficaci non è chiaro”, conclude il quotidiano, “ma rappresentano l’ultimo sviluppo di un nuovo trend che riguarda molte scuole negli Stati Uniti: affidarsi alla tecnologia di ultima generazione per ridurre i rischi di stragi. Le esercitazioni – come il chiudersi dietro una porta blindata o restare accovacciati sotto i banchi – non sembrano bastare più“.