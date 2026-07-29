GPS 150 preferenze, ultime ore per la domanda. Ecco il cronoprogramma successivo con immissioni in ruolo e minicall veloce

Ultime ore per la compilazione dell’istanza per le 150 preferenze GPS e GaE. Nel corso della diretta della Tecnica risponde live, l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara ha parlato delle prossime tappe, successive alla scadenza della domanda:

“Manca proprio poco tempo. Dunque, il consiglio che ci sentiamo di darvi è di affrettarvi ad inviare la domanda, di inoltrarla e poi scaricare il file, controllarlo attentamente, verificare che il file sia depositato in archivio di istanze online, controllare la mail di acquisizione della domanda dove c’è un link riservato al ritiro della domanda anche in fase successiva alla scadenza del 29 luglio ore 14″.

“Adesso ci troviamo in una situazione da domani (oggi) in poi che tende a chiudere col mese di luglio. Il 31 luglio è giorno chiave perché dovrebbe terminare, secondo il cronoprogramma ministeriale la fase ordinaria delle immissioni in ruolo, cioè lo scorrimento delle graduatorie di merito e delle GaE per i posti che sono eventualmente rimasti vacanti e che possono dare scorrimento a queste graduatorie. giorno 1 agosto, dunque già in fase di fine settimana e in maniera preponderante il giorno di lunedì, il 3 di agosto avremo un quadro complessivo dei posti residuati dall’immissione in ruolo dalla fase ordinaria”.

“Diciamo che gli elenchi regionali fanno parte della parte della fase ordinaria, cioè dello scorrimento successivo all’esaurimento delle graduatorie di merito. Ci sono appunto gli elenchi regionali che danno linfa ai posti residuati. Ma terminata questa fase e quindi mandato in pensione anche l’elenco regionale, dal 3 fino al 13 di agosto si apre una finestra che consentirà sui posti di sostegno residuati di mettersi in ruolo con le GPS prima fascia sostegno“.

“Molto probabile che ci siano posti per la primaria, probabile anche che ci siano i posti per l’infanzia, probabile forse che qualcosa rimanga pure per la fase provinciale GPS prima fascia per la secondaria di primo grado e qualcosina forse pure per la secondaria di secondo grado”.

“Finita questa finestra, poi si aprirà la così chiamata minicall veloce che consentirà una fase interprovinciale, regionale, la scelta di una regione, quindi di tutte le province di quella regione, al fine di esaurire i ruoli per i posti residuati solo di sostegno. Quindi è una partita che si gioca in pratica in questi ultimi giorni di luglio per la fase ordinaria e chiamiamo, dal 3 agosto perché l’1 e 2 agosto e il weekend, sabato e domenica tendenzialmente gli uffici scolastici tirano un po’ il fiato, ma a partire dal 3 agosto, dal 3 al 13 agosto c’è questa fase di immissione in ruolo importante che coinvolgerà con molta probabilità e qui ci sarà la curiosità di capire quanti posti residuati rimarranno dopo gli elenchi regionali, di fatto dopo uno scorrimento che avrà coinvolto pure gli elenchi regionali”.

“Quindi anche le GPS di questi giorni nella compilazione sono fondamentali perché sono agganciati alle immissioni in ruolo provinciali da GPS“.

“Infatti, chi ha il sostegno come titolo di specializzazione, se questo titolo è italiano oppure straniero, ma riconosciuto, vale anche per le immissioni in ruolo. Quindi ci sono 150 preferenze nella sezione 4 per le immissioni di ruolo, 150 preferenze per gli incarichi di supplenza e con contratti al 31 agosto o al 30 giugno, ma per il ruolo con contratti sì a tempo determinato, ma finalizzati il ruolo al 31 agosto e questa partita ci affascina proprio per capire quest’anno con l’introduzione degli elenchi regionali che impatto avrà in percentuale chiaramente sulle immissioni in ruolo straordinarie della prima fascia GPS e poi quale sarà l’impatto per quanto riguarda la minicall veloce”.

“Ricordiamo che l’anno passato la minicall veloce è scattata per tre ordini di scuola: per l’infanzia, per la primaria, dunque ADAA, ADEE e in minima parte per qualche provincia, un 4- 5 province anche per la scuola secondaria di primo grado, mentre per la scuola secondaria di secondo grado sono già 2 anni che minicall veloce non se ne hanno più, quindi vorremmo capire quest’anno qual è l’impatto rispetto all’introduzione di questi elenchi regionali per compensare i posti residuati della fase ordinaria”.