Viaggi di istruzione: quando i riconoscimenti europei orientano nella scelta della meta

L’organizzazione di un viaggio di istruzione richiede, da parte del corpo docente, la valutazione di più fattori contemporaneamente: patrimonio culturale della meta, sicurezza e logistica del gruppo, sostenibilità economica per le famiglie, coerenza con gli obiettivi didattici del percorso di studio.

Che si stiano valutando mete per gite scolastiche in Italia, in Europa o destinazioni più lontane, la scelta non può quindi basarsi soltanto sulla notorietà di una città o sulla presenza delle attrazioni turistiche più conosciute.

Esiste un ulteriore criterio, meno noto ma di natura pienamente istituzionale, che può supportare la scelta:il sistema di riconoscimenti ufficiali assegnati con grande rigore ogni anno da enti pubblici e istituzioni europee a città e territori distintisi per meriti culturali, ambientali, sociali o tecnologici.

Conoscerli può fornire ai docenti un elemento oggettivo in più per comprendere come scegliere una gita scolastica e individuare le destinazioni per viaggi di istruzione più coerenti con il percorso formativo degli studenti.

È a questa esigenza che Mondilla Italia intende rispondere nella costruzione delle proprie proposte di viaggio. La scelta delle destinazioni per i viaggi di istruzione non parte infatti da un itinerario standardizzato, ma da obiettivi didattici precisi, crescita personale degli studenti, valore educativo dell’esperienza, sostenibilità economica per le famiglie e benessere del gruppo durante il soggiorno.

Capitale Italiana ed Europea della Cultura: i titoli di riferimento

Il riconoscimento più noto, in questo ambito, è la Capitale Italiana della Cultura, attribuita ogni anno dal Ministero della Cultura al termine di una procedura di selezione tra i comuni candidati, sulla base di un dossier progettuale e di una valutazione da parte di una giuria di esperti.

Il suo equivalente a livello continentale, la Capitale Europea della Cultura, segue una procedura analoga gestita dalla Commissione Europea, con designazione di norma condivisa tra più città in Stati membri diversi.

In entrambi i casi, il criterio di attribuzione riguarda esclusivamente la qualità del progetto culturale presentato e la sua capacità di generare un’eredità duratura per il territorio.

Questi titoli possono quindi rappresentare un riferimento utile nella selezione delle mete didattiche in Italia e in Europa, soprattutto quando il viaggio è collegato allo studio della storia, dell’arte, del patrimonio culturale, della cittadinanza europea o delle trasformazioni urbane.

Un sistema di titoli differenziati per ambito

Il quadro dei riconoscimenti europei si articola in più categorie, ciascuna con un ente assegnante e criteri propri.

Questa varietà può essere particolarmente utile nell’organizzazione dei viaggi di istruzione, perché consente di mettere in relazione le caratteristiche di una città con gli elementi distintivi degli indirizzi di studio e gli obiettivi formativi della scuola.

Grazie ai riconoscimenti europei, alcune città si sono distinte negli ultimi anni:

Lisbona (2023), Torino (2024-2025) e Grenoble (2026) hanno ottenuto il titolo di Capitale Europa dell’Innovazione , e sono le mete ideali per percorsi di Formazione Scuola Lavoro (FSL) per istituti tecnici o licei scientifici

(2023), (2024-2025) e (2026) hanno ottenuto il titolo di , e sono le mete ideali per per istituti tecnici o licei scientifici Zagabria, premiata nel 2024 come Città Europea dell’Inclusione e della Diversità dalla Commissione Europea, si distingue per le sue iniziative a sostegno di donne, persone con disabilità, comunità LGBTQIA+ e cittadini migranti. È la meta ideale per progetti di educazione civica e cittadinanza attiva.

Questi riconoscimenti offrono ai docenti strumenti concreti per selezionare le destinazioni dei viaggi di istruzione in modo coerente con gli obiettivi formativi, valorizzando cultura, inclusione e innovazione.

Anche su questo aspetto, Mondilla Italia riconosce l’accessibilità come principio non subordinato a un singolo riconoscimento: l’opportunità di partecipare a un’esperienza di viaggio dovrebbe essere garantita a ogni studente, indipendentemente da abilità, background o condizione economica.

Viaggi didattici in Europa tra ambiente, sport e innovazione

I riconoscimenti europei aprono nuove prospettive per progettare viaggi didattici in Europa che uniscono formazione e scoperta. Titoli come la Capitale Verde Europea e la Foglia Verde Europea, basati su qualità dell’aria, gestione dei rifiuti, biodiversità e mobilità sostenibile, permettono di selezionare mete che educano al rispetto dell’ambiente e alla cittadinanza responsabile. Tra le più recenti, Guimarães (2026) e Siena (2027) mostrano come cultura e sostenibilità possano convivere in un’esperienza unica.

A questi si aggiungono riconoscimenti come la Capitale Europea dello Sport, assegnata a Napoli per il 2026, e la Capitale Europea del Turismo Smart, attribuita a Torino per il 2025, che offrono spunti concreti per integrare sport, innovazione e smart city nei percorsi formativi.

Ambiente, sport, innovazione, accessibilità e cultura diventano strumenti preziosi per guidare i docenti nella scelta delle destinazioni, progettare viaggi di istruzione coerenti con gli obiettivi educativi e trasformare ogni esperienza in un’opportunità concreta di crescita per gli studenti, sia in Italia sia in Europa.

Un riferimento aggiuntivo per la programmazione dell’anno scolastico

L’insieme di questi riconoscimenti costituisce un quadro di riferimento istituzionale che può affiancare, senza sostituire, i criteri già utilizzati dalle scuole nella selezione della meta di un viaggio di istruzione, di un’attività formativa o di un percorso di Formazione Scuola Lavoro.

La valutazione delle mete per gite scolastiche in Italia, delle mete per gite scolastiche in Europa e delle altre possibili destinazioni internazionali può così partire da informazioni verificabili e da una maggiore consapevolezza del valore educativo offerto dai territori.

È in questo quadro che si inserisce la capacità progettuale di Mondilla Italia.

Per costruire una proposta di viaggio di istruzione, il team sviluppa un lavoro di progettazione articolato, che integra criteri istituzionali specifici, gestione logistica del gruppo, aspetti di sicurezza e sostenibilità economica per creare esperienze coerenti con i percorsi educativi.

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