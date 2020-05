Strategie di gestione delle dinamiche relazionali: tutte le info utili [VIDEO]

Quante volte capita che qualche collega ti faccia innervosire e provochi un senso di malessere? Come affrontare persone autoritarie con la battuta pronta cui non sai rispondere prontamente? Come rispondere al dirigente che continua ad assegnarci compiti che non rientrano nel tuo ruolo? Negoziare va sempre bene? Essere disponibili a cedere aiuta a risolvere i problemi di relazione?

Queste sono alcune situazioni e dubbi che i docenti raccontano come problematici, in cui il vissuto personale è negativo.

Affronteremo in questo corso online, a cura di Claudia Matini, i meccanismi interni e relazionali che portano al conflitto nel contesto di lavoro e verranno proposte alcune strategie funzionali a risolverlo con focus sui meccanismi interni, come anche conosceremo strategie per affrontare in modo diversificato conflitti relazionali in cui ci troviamo coinvolti direttamente o che dobbiamo gestire per il nostro ruolo istituzionale.

Attraverso il nostro store, scegli la modalità di pagamento che preferisci:

> CARTA DOCENTE inserendo il codice del buono spesa

> PAYPAL per pagare con conto Paypal, carta di credito o prepagata

Saranno svolti 2 incontri di 2 ciascuno per un totale di 4 ore

> Mercoledì 20 maggio 2020 dalle ore 16.00 alle 18.00

> Giovedì 28 maggio 2020 dalle ore 16.00 alle 18.00