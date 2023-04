Studente precipita dalla finestra della scuola davanti ai compagni: è in gravi condizioni. Partite le indagini

Studente precipita dalla finestra della scuola davanti ai compagni: è in gravi...

Uno studente di un istituto superiore di Rosignano, in provincia di Livorno, è precipitato da una finestra della sua scuola, l’Istituto superiore Mattei, stamattina, 27 aprile. Lo riporta Today.it.

Il ragazzo è caduto dal secondo piano ed è stato subito soccorso dai volontari della Pubblica Assistenza, intervenuti con il medico del 118, e successivamente trasportato con l’elisoccorso a Cisanello e condotto in ospedale. Il suo quadro clinico sarebbe grave, ma secondo le ultime notizie non sarebbe in pericolo di vita.

Il ragazzo, secondo LivornoToday, avrebbe riportato gravi ferite e traumi multipli. Non si conosce ancora l’esatta dinamica dei fatti. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o un gesto volontario. La polizia sta indagando per fare luce su ciò che è accaduto. Nella scuola sono giunti i vigili del fuoco e una volante del commissariato di Rosignano.

Secondo Il Tirreno lo studente, che frequenterebbe la classe prima superiore, si sarebbe gettato volontariamente dalla finestra, davanti ai compagni e ad un docente presente in aula. Le notizie sono comunque ancora frammentarie e in aggiornamento e pertanto non certe. La classe e tutto il personale scolastico sarebbero sotto choc.

Boom di casi simili

Solo pochi giorni fa ci siamo occupati del caso di una ragazzina che lo scorso 21 aprile avrebbe manifestato intenti suicidi a scuola e sarebbe stata salvata dai compagni di scuola. La giovane avrebbe aperto la finestra manifestando l’intenzione di gettarsi nel vuoto. Tempestivo sarebbe stato l’intervento degli altri ragazzi, che hanno assistito alla scena e hanno subito cercato di bloccare la ragazzina.

Un altro fatto tragico simile è avvenuto lo scorso marzo, sempre in una scuola: qui una ragazzina di soli dodici anni è precipitata da una finestra dell’istituto, a Rapallo, in provincia di Genova, poi ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

L’ipotesi del gesto volontario è stata poi confermata: la stessa 12enne avrebbe detto agli inquirenti di aver fatto tutto da sola, di sua spontanea volontà. L’insegnante avrebbe provato ad afferrarla, ma lei si sarebbe divincolata lanciandosi nel vuoto.