Studente sviene a scuola vittima del ‘black-out game’: afferrato alla gola dal compagno. La tecnica demenziale imperversa sui social

Gli effetti perversi delle pratiche messe in atto da giovani bulli e arroganti sembrano oltrepassare anche l’immaginazione: una di queste si chiama ‘black-out game’, un’azione vile e inaspettata che consiste nel provocare lo svenimento della vittima facendo pressione sulla sua gola.

La dinamica, ha scritto Il Resto del Carlino, è quella che molto probabilmente si è attuata all’interno di un istituto superiore modenese, dove uno studente sedicenne, iscritto al secondo anno di corso, sarebbe stato sorpreso a scuola alle spalle: l’aggressore gli ha affettato il collo con le mani fino a provocargli lo svenimento.

La vittima del gioco perverso, scrive l’Ansa, “avrebbe riferito quanto subito non direttamente ai docenti presenti a scuola, una volta ripresosi, ma soltanto a casa e di fronte ai propri genitori”, i quali adesso starebbero valutando di sporgere denuncia alle forze dell’ordine.

A proposito del ‘black-out game’, sui social media, in particolare su Tik tok e Instagram, stanno intanto circolando diversi video su come praticarla: è bene che i giovani, ma anche i loro familiari, stiano in guardia. E comprendano anche quanto possa essere portato in basso, fino alla demenzialità, l’utilizzo delle connessioni via web e dei social.