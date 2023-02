Studente uccide a coltellate una docente mentre faceva lezione: si pensa abbia disturbi psichiatrici, accade in Francia

Come riporta Il Corriere della Sera, una professoressa di spagnolo di una cinquantina d’anni è stata uccisa mentre faceva lezione nella sua classe di liceo, intorno alle 10 di questa mattina, 22 febbraio, colpita con una coltellata al cuore da uno dei suoi allievi, di 16 anni, sotto gli occhi dei compagni.

La tragedia ha avuto luogo a Saint Jean de Luz, nei Paesi baschi francesi. La scuola è il liceo cattolico privato Saint Thomas d’Aquin, un istituto tranquillo con un’ottima reputazione. Il ragazzo, che ora è stato arrestato, a quanto pare avrebbe problemi psichiatrici: alcune fonti hanno riferito che il 16enne avrebbe detto di aver sentito delle voci che lo hanno spinto a compiere il brutale omicidio.

I compagni, ovviamente sgomenti, sono stati confinati, in un primo momento, nelle loro classi. La donna è stata portata di corsa in ospedale ma non è sopravvissuta all’arresto cardio-circolatorio. Per lei non c’è stato nulla da fare. Un ex allievo ha ricordato così la vittima, parlando della sua personalità: “Una professoressa molto esigente ma non troppo severa, finora non aveva mai avuto alcun problema con gli studenti”.

Le critiche al ministro dell’Istruzione francese

Il fatto è stato subito commentato dal ministro dell’Istruzione francese, Pap Ndiaye, che ha scritto un tweet in cui ha espresso commozione: “Immensa commozione per la morte, avvenuta oggi, di un’insegnante del liceo Saint-Thomas-d’Aquin di Saint-Jean-de-Luz. I miei pensieri per la sua famiglia, i colleghi e gli studenti. Mi reco subito sul posto”, ha scritto.

Immense émotion suite au décès aujourd’hui d’une professeure au lycée Saint-Thomas-d’Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Mes pensées pour sa famille, ses collègues et ses élèves. Je me rends sans délai sur place. — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) February 22, 2023

Alcuni utenti hanno commentato la frase del ministro criticando la sua scelta di usare la parola “morte” al posto di “omicidio”, quasi a minimizzare il fatto. Altri hanno discusso a proposito dell’inclusione degli alunni con disabilità in Francia, che secondo molti “non esiste”.