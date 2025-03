Studenti al pronto soccorso dopo esperimento di chimica in classe

I quattro studenti di un Itis di Cuneo coinvolti in una sospetta intossicazione durante un esperimento di Chimica stanno bene, ma dovranno restare in osservazione per 12 ore nel reparto di Pediatria. Con ogni probabilità, saranno dimessi in serata.

Secondo quanto riportato dalla Stampa, i ragazzi, di 14 e 15 anni e appartenenti a una seconda classe di Robotica, avrebbero inalato sostanze urticanti, forse biossido di azoto, manifestando sintomi come forte mal di testa, tosse, nausea e vomito.

Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenute due ambulanze dell’équipe medica del 118, che hanno trasferito i giovani in ospedale in codice verde.