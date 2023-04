Studenti stranieri in Italia, è record. Saranno un milione entro il 2033. Trent’anni fa erano 30mila

Sono 889mila gli alunni stranieri in Italia (su 8,1 milioni in totale), un numero record per il nostro Paese, considerando che nel 2020-2021 erano poco più di 865mila. Tra questi, 814mila frequentano le scuole statali, 74.500 quelle paritarie.

I dati sono forniti dal ministero dell’Istruzione e del Merito e fotografano la società di oggi, sempre più multietnica. Secondo le previsioni entro il 2033 si potrebbe arrivare a quota un milione di studenti stranieri. Un numero che è aumentato via via negli anni, trent’anni fa si superavano di poco le 30mila unità, vent’anni fa poco meno di 240mila. E nel frattempo diminuiscono gli studenti italiani, da 6 milioni e 854mila nel 2017-18 a 6 milioni e 472mila nel 2022-23, ben 380mila in meno in soli cinque anni. Colpa della denatalità che sta investendo il nostro Paese.

Alcuni dati

La percentuale maggiore di alunni con genitori stranieri è alla scuola primaria (14%) seguita dalla scuola dell’infanzia (13,4%), dalla scuola media (11,7%) e dagli istituti superiori (7,8%). Al Nord la presenza maggiore di studenti stranieri, in Emilia-Romagna il 28%, in Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Veneto percentuali, dalla materna alle elementari, tra il 20 e il 24%.