Supplenze a.s. 2021/22, cosa indicare nella domanda

Fino alle ore 23,59 del 21 agosto 2021 sono disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze per gli incarichi a tempo determinato del personale docente.

L’istanza concerne:

A. l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residuati dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 2021 n. 106. Il conferimento dell’incarico a tempo determinato è finalizzato – previo svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e superamento della prova disciplinare – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

B. l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

Cosa inserire nell’istanza

All’interno della domanda gli aspiranti indicheranno:

di trovarsi o meno nelle condizioni di cui all’articolo 59 , comma 4, del Decreto Legge e di voler partecipare ai fini delle immissioni in ruolo e/o delle supplenze;

, comma 4, del Decreto Legge e di voler partecipare ai fini delle immissioni in ruolo e/o delle supplenze; l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso e tipologia di posto, per le supplenze finalizzate all’immissione in ruolo . È possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti;

. È possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti; l’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche, distinto per classe di concorso e tipologia di posto, per le supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche . È possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti;

. È possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti; il possesso dei requisiti per la precedenza ai sensi della L. 104;

ai sensi della L. 104; ove pertinente con l’insegnamento, il possesso dei titoli di insegnamento per i tipi posto speciali, metodi differenziati di insegnamento, lingua inglese nella scuola primaria.

Nel caso di utilizzo delle preferenze sintetiche (comuni e distretti) ogni aspirante dovrà indicare anche la disponibilità ad accettare la nomina sui tipi scuola proposti (carceraia, ospedaliera, etc.). Potrà inoltre consultare, in fase di compilazione dell’istanza, l’elenco delle istituzioni scolastiche che fanno parte del comune/distretto.

La mancata indicazione di talune sedi e/o classi di concorso e tipologia di posto è intesa quale rinuncia.