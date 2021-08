Supplenze a.s. 2021/22, cosa prevede la circolare? Informativa del MI

Nel corso dell’informativa al MI del 5 agosto sono stati illustrati ai Sindacati gli aspetti principali della circolare sulle supplenze per l’a.s. 2021/22.

Come riporta la FLC CGIL, vengono confermati alcuni passaggi già previsti lo scorso anno:

la distinzione tra supplenze annuali e al termine delle attività didattiche (30 giugno), che saranno gestite con la procedura informatizzata e sono di competenza degli uffici scolastici provinciali, e supplenze brevi , di competenza delle scuole, che saranno gestite mediante graduatorie d’istituto

(30 giugno), che saranno gestite con la procedura informatizzata e sono di competenza degli uffici scolastici provinciali, , di competenza delle scuole, che saranno gestite mediante graduatorie d’istituto le MAD possono essere presentate solo dai docenti che non sono inseriti né nelle graduatorie provinciali né in quelle d’istituto

possono essere presentate solo dai docenti che non sono inseriti né nelle graduatorie provinciali né in quelle d’istituto viene ribadito il ruolo di controllo sui punteggi della scuola che stipula il primo contratto e che convalida i punteggi attribuiti all’aspirante

e che convalida i punteggi attribuiti all’aspirante per i contenziosi in atto è confermato che l’efficacia dell’inserimento con riserva nella I Fascia delle GPS può avvenire solo in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’aspirante.

Novità per i docenti

Per quanto riguarda i docenti, ci sono alcune novità:

nomine al 31 agosto finalizzate alla fase straordinaria di future assunzioni a TI previste dal Sostegni bis. Per tali docenti è previsto che nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgano il percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione positiva dello stesso i candidati accedono ad una prova disciplinare che è superata al raggiungimento di una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. In caso di giudizio positivo anche della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021;

previste dal Sostegni bis. Per tali docenti è previsto che nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgano il percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione positiva dello stesso i candidati accedono ad una prova disciplinare che è superata al raggiungimento di una soglia di idoneità ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio. In caso di giudizio positivo anche della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021; informatizzazione delle nomine da GPS finalizzate alle assunzioni (DL 73/2021) e delle nomine relative ai contratti a TD al 30 giugno e 31 agosto di competenza degli ambiti territoriali provinciali. L’apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze avverrà nel periodo compreso tra il 10 agosto 2021 (h. 9:00) ed il 21 agosto 2021 (h. 23:59).

Personale educativo

Non sono presenti novità rispetto allo scorso anno.

Personale ATA

Anche in questo caso, la circolare ricalca sostanzialmente le istruzioni impartite lo scorso anno scolastico con una precisazione relativa ai posti residuati dalla seconda procedura assunzionale del personale ex LSU, per i quali saranno fornite successivamente delle ulteriori indicazioni a chiusura delle procedure per quanto riguarda il conferimento di eventuali supplenze su quei posti.