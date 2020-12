Supporto psicologico nelle scuole, al via il monitoraggio per ottenere altri finanziamenti

Con la nota riguardante il programma annuale, le scuole hanno ricevuto 1.600 per l’attivazione di servizio di supporto psicologico e assistenza medica per il periodo settembre-dicembre 2020. Un contributo resosi necessario in un periodo difficile come quello che studenti e personale stanno attraversando.

Per poter ottenere ulteriori finanziamenti (nello specifico 3.200 euro per il periodo gennaio-giugno 2021) è necessario che le istituzioni scolastiche non solo abbiano attivato il servizio, ma compilino anche un monitoraggio.

Questa rilevazione è stata annunciata con nota 1996 del 10 dicembre e sarà attiva sul portale SIDI fino alle ore 12 dell’8 gennaio 2021.

Sarà anche previsto un apposito percorso di formazione per gli psicologi che hanno ricevuto l’incarico dalle scuole. Il corso, che si svolgerà in diretta il 18 dicembre 2020, dalle ore 9:30 alle ore 15:30, in modalità on line, potrà essere seguito anche successivamente, registrandosi sul sito del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) www.psy.it . Ulteriori corsi potranno essere realizzati dalla fine di gennaio 2021, nelle date che saranno comunicate dal CNOP con apposito avviso sul proprio sito.

Sempre a partire da gennaio 2021, si prevede che vengano attivati a cura del MI e del CNOP incontri di sensibilizzazione, sempre in modalità on-line, rivolti a Dirigenti scolastici e docenti, con modalità e tempi di svolgimento che saranno resi noti con successive comunicazioni.