Tabelle arretrati docenti e Ata, dove vederli? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Arretrati scuola, visibili finalmente gli importi su NoiPa con emissione speciale per alcuni docenti e Ata. Gli arretrati relativi al nuovo Ccnl 2025/2027, siglato in via definitiva lo scorso 1° luglio, erano attesi nella giornata di domani.

Dove vederli? Bisogna fare accesso, con SPID o CIE, nella propria area personale NoiPa.

Ecco un esempio di cedolino di un docente che, nel primo pomeriggio di lunedì 10 agosto, ha potuto finalmente vedere l’importo degli arretrati a lui spettanti.

Purtroppo c’è molta confusione tra docenti e Ata in merito ad arretrati e aumenti, che si tende a concepire come un’unica cosa. Arretrati e aumenti, invece sono due cose separate, che vengono emesse nei cedolini in due momenti diversi.

Per quanto riguarda le tabelle, esse sono diverse per aumenti e arretrati: per quanto riguarda questi ultimi si parla di 855 euro lordi in media per tutti i docenti e 633 per tutti gli Ata. La cifra è una media ed è un lordo: alcuni docenti potranno ricevere un netto più alto o più basso.

Per quanto riguarda le tabelle relative agli aumenti, ogni docente riceverà una cifra diversa in base a ciclo di scuola e anni di carriera. Mentre gli arretrati stanno cominciando ad essere visibili oggi, 10 agosto, lo scorso 30 luglio, alcuni docenti e Ata hanno potuto visionare il cedolino dello stipendio di agosto su NoiPa, probabilmente comprensivo di aumenti.

Scriviamo probabilmente in quanto non sono ancora state rivelate le varie voci della busta paga di agosto che compongono il totale già visibile.

Il calendario (ancora non ufficiale)

Il quotidiano Il Messaggero ha provato a stilare un calendario di emissioni e pagamenti per docenti e Ata. Ecco quali giorni di agosto sono da segnare in rosso, anche se ancora manca l’ufficialità da parte di NoiPa.

Lunedì 10 agosto: emissione urgente per supplenti brevi e saltuari.

Martedì 11 agosto: prevista l’emissione speciale degli arretrati relativi al Ccnl 2025/2027 (solo per personale di ruolo).

Lunedì 17 agosto: dovrebbe essere visibile la busta paga comprensiva di aumenti.

Martedì 18 agosto: altra emissione urgente per supplenti brevi e saltuari.

Giovedì 20 agosto: previsto il pagamento delle rate arretrate dei supplenti brevi e saltuari dell’emissione di giorno 10.

Venerdì 21 agosto: previsto il pagamento dello stipendio di agosto comprensivo di aumenti.

Tra venerdì 21 e giovedì 27 agosto: previsto il pagamento degli arretrati emessi giorno 11.

Il testo ufficiale del Ccni con le tabelle degli aumenti

Nel sito dell’Aran è stato pubblicato il testo del CCNL 2025/2027. Al suo interno sono contenute le tabelle ufficiali con gli aumenti stipendiali per docenti e ATA.

Le tabelle di aumenti e arretrati (fonte Flc Cgil)

La nota NoiPa

NoiPA, con una nota pubblicata lo scorso 8 luglio, ha confermato che “applicherà sul cedolino mensile di agosto gli adeguamenti tabellari previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al periodo 2025-2027 e sottoscritto il 1° luglio scorso presso l’Aran”. Per la scuola gli aumenti mensili ammontano a 143 euro per i docenti e 107 euro per il personale Ata, mentre gli arretrati sono pari rispettivamente a 855 e 633 euro.

Con l’emissione speciale, la cui esigibilità è prevista entro agosto 2026, saranno liquidati gli arretrati per il 2025 e il 2026, inclusa la mensilità di luglio, al netto dell’Indennità di Vacanza Contrattuale già erogata dal 1° aprile 2025.

Quando si chiuderà il contratto?

“Alcuni aspetti normativi sono vecchi di quasi 20 anni quindi qualcosa va rivisto, ne va della qualità lavorativa, parliamo di diritti. Qualsiasi cambio nella parte normativa deve avere costo zero”, ha illustrato.

“Abbiamo introdotto nel contratto l’aspetto dell’IA. Quando si prevede la chiusura della parte normativa? Non sono in grado di dirlo, si procede abbastanza lentamente. Al prossimo incontro ci daranno la bozza con le eventuali proposte accolte. Prima del prossimo incontro, il prossimo 23 settembre, ci saranno tavoli intermedi. Non bisogna avere fretta, modificare errori è difficile”, ha chiarito Castellana.