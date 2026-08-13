Arretrati scuola, Valditara: “Mantenuto l’impegno preso. Tre contratti firmati, aumenti complessivi di 412 euro per i docenti e 304 per gli ATA”

Ormai sono visibili gli arretrati per tutti i docenti e Ata relativi al contratto scuola 2025/2027 su NoiPa, è finalmente arrivata l’emissione speciale, dopo la firma definitiva della parte economica del contratto scuola avvenuta lo scorso 1° luglio.

Soddisfatto il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che in un comunicato di oggi, 13 agosto, ha dichiarato: “Abbiamo mantenuto l’impegno preso: valorizzare sempre di più chi lavora per il futuro dei nostri giovani. La nostra priorità è quella di continuare a migliorare le condizioni retributive e di welfare di docenti e personale scolastico. Dall’insediamento del Governo a oggi, abbiamo sottoscritto tre Contratti del Comparto Scuola, che portano a incrementi retributivi mensili complessivi di 412 euro per i docenti e 304 euro per gli ATA”.

Il calendario (ancora non ufficiale)

Il quotidiano Il Messaggero ha provato a stilare un calendario di emissioni e pagamenti per docenti e Ata. Ecco quali giorni di agosto sono da segnare in rosso, anche se ancora manca l’ufficialità da parte di NoiPa.

Lunedì 17 agosto: dovrebbe essere visibile la busta paga comprensiva di aumenti.

Martedì 18 agosto: altra emissione urgente per supplenti brevi e saltuari.

Giovedì 20 agosto: previsto il pagamento delle rate arretrate dei supplenti brevi e saltuari dell’emissione di giorno 10.

Venerdì 21 agosto: previsto il pagamento dello stipendio di agosto comprensivo di aumenti.

Tra venerdì 21 e giovedì 27 agosto: previsto il pagamento degli arretrati emessi giorno 11.

Il testo ufficiale con le tabelle

Nel sito dell’Aran è stato pubblicato il testo del CCNL 2025/2027. Al suo interno sono contenute le tabelle ufficiali con gli aumenti stipendiali per docenti e ATA.

La nota NoiPa

NoiPA, con una nota pubblicata lo scorso 8 luglio, ha confermato che “applicherà sul cedolino mensile di agosto gli adeguamenti tabellari previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca, relativo al periodo 2025-2027 e sottoscritto il 1° luglio scorso presso l’Aran”. Per la scuola gli aumenti mensili ammontano a 143 euro per i docenti e 107 euro per il personale Ata, mentre gli arretrati sono pari rispettivamente a 855 e 633 euro.

Con l’emissione speciale, la cui esigibilità è prevista entro agosto 2026, saranno liquidati gli arretrati per il 2025 e il 2026, inclusa la mensilità di luglio, al netto dell’Indennità di Vacanza Contrattuale già erogata dal 1° aprile 2025.