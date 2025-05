Taglio del cuneo fiscale: come verrà applicato ai supplenti? Nuove faq NoiPA

Dal mese di giugno NoiPA applicherà i benefici per il taglio del cuneo fiscale. Verranno inoltre riconosciuti i benefici spettanti da gennaio a maggio.

A chi spetta il bonus

Per i dipendenti con reddito complessivo annuo non superiore a 20.000 euro è previsto un bonus, ovvero una somma integrativa che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

L’importo del bonus è calcolato sul reddito da lavoro dipendente rapportato all’intero anno, secondo le seguenti percentuali:

7,1% per redditi fino a 8.500 euro;

5,3% per redditi da 8.501 a 15.000 euro;

4,8% per redditi da 15.001 a 20.000 euro.

Ulteriore detrazione fiscale

Per i dipendenti con reddito complessivo annuo compreso tra 20.001 e 40.000 euro, in aggiunta alle detrazioni fiscali già previste, è attribuita un’ulteriore detrazione fiscale annua:

pari a 1.000 euro per i redditi tra 20.001 e 32.000 euro;

di importo progressivamente decrescente per i redditi da 32.001 a 40.000 euro, fino ad azzerarsi al superamento della soglia.

Rinuncia ai benefici

Per rinunciare a uno o più benefici fiscali, è necessario accedere all’Area riservata dal Portale NoiPA. All’interno del menù Servizi, selezionare l’ambito Stipendiali e cliccare sul pulsante Gestione benefici fiscali per accedere al self-service dedicato.

La rinuncia può essere effettuata entro il 25 giugno 2025.

Nuove faq di Noipa

Segnaliamo alcune nuove faq di NoiPA riguardanti specificatamente il personale della scuola e in particolare i supplenti.

19. Il personale della Scuola ha diritto all’applicazione dei benefici fiscali previsti?

Sì, anche il personale della Scuola ha diritto a godere dei benefici fiscali previsti dalla Legge di Bilancio 2025.

20. Sono un supplente con contratto fino al termine delle attività didattiche, NoiPA calcola i redditi che potrei percepire dopo il termine del contratto per la Naspi?

No, viene presa in considerazione la data di cessazione del contratto al 30 giugno, senza calcolare la Naspi o eventuali rate coperte da ulteriori contratti di lavoro. In caso di ripresa del servizio con un nuovo contratto di lavoro, si ricalcolerà il bonus dalla decorrenza del nuovo contratto.

21. Ai supplenti brevi e saltuari in che modo vengono applicati i benefici fiscali?

Data la natura “saltuaria” delle prestazioni svolte, ai supplenti brevi verrà riconosciuto esclusivamente il bonus.

22. Sono un supplente breve e saltuario, il mio contratto di lavoro è terminato e mi sono già state liquidate da NoiPA tutte le rate stipendiali. Come mi saranno riconosciuti i benefici spettanti?

Il bonus per il periodo da gennaio a maggio verrà corrisposto a giugno, mediante un apposito cedolino. L’importo comprenderà tutti i benefici maturati e, in caso di diversi contratti, sarà collegato a quello del cedolino più recente.



Qualora fosse già presente un ulteriore conguaglio nel mese di giugno, invece, i benefici spettanti saranno liquidati a luglio.

23. Sono un supplente breve e saltuario, il mio contratto di lavoro è terminato, ma ancora mi devono essere liquidate alcune rate stipendiali. Quando mi sarà applicato il bonus e come mi saranno riconosciuti i benefici spettanti per le precedenti mensilità?

Il bonus verrà calcolato sull’intero contratto dopo che tutte le rate sono state liquidate. Con emissione successiva verrà emesso un apposito cedolino con gli arretrati del bonus cuneo fiscale.

24. Sono un supplente breve e saltuario e il mio contratto di lavoro non è terminato. Quando mi sarà applicato il bonus e come mi saranno riconosciuti i benefici spettanti per le precedenti mensilità?

Anche in questo caso, il bonus verrà calcolato sull’intero contratto dopo che tutte le rate sono state liquidate. Con emissione successiva verrà emesso un apposito cedolino con gli arretrati del bonus cuneo fiscale.