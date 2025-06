Temptation Island, ex protagonista festeggia il TFA: “Sono docente specializzata in attività di sostegno!”

Temptation Island, ex protagonista festeggia il TFA: “Sono docente specializzata in attività...

Dalla televisione all’insegnamento: Chiara Esposito, nota al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island Vip nel 2019, ha completato il suo percorso accademico e oggi è una docente specializzata in attività di sostegno, come riportato dal blog Isa e Chia.

Classe 1998, modella e già protagonista de L’Eredità, Chiara aveva partecipato al reality di Canale 5 insieme all’allora fidanzato. I due, legati fin da giovanissimi, avevano scelto di mettersi alla prova nel programma per chiarire alcuni dubbi sulla loro relazione, uscendo insieme dal falò di confronto. Tuttavia, la loro storia è poi finita.

Negli anni successivi Chiara ha portato avanti un percorso formativo accademico, conseguendo nel 2022 una laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione. Recentemente, ha ottenuto anche la specializzazione per le attività didattiche di sostegno e ha condiviso la notizia con i suoi follower, pubblicando sui social alcune immagini del giorno della proclamazione.

Nonostante la notorietà televisiva, la giovane futura docente ha scelto di investire in un percorso professionale in ambito educativo, dedicandosi oggi al lavoro nelle scuole, a fianco di alunni con bisogni educativi speciali.