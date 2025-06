Terremoto a Napoli, scuole evacuate durante gli orali della maturità: docenti e studenti in fuga

Forte terremoto a Napoli ai Campi Flegrei alle 12.47, magnitudo 4.6 scala Richter. La scossa – dicono gli strumenti dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia – ha avuto epicentro a Bacoli, nella zona del castello di Baia a 5 km sotto il livello del suolo ed è stata distintamente avvertita a Napoli e provincia. Lo riporta Fanpage. Si tratterebbe della scossa di terremoto con la magnitudo più forte degli ultimi 40 anni.

Orali maturità 2025 interrotti

Grosso spavento in alcune scuole della zona Occidentale dove sono in corso gli orali degli esami di maturità 2025, le attività sono state interrotte, studenti, professori e personale non docente sono stati invitati a lasciare gli istituti. La Prefettura di Napoli ha attivato i meccanismi di crisi e raccordo coi comuni interressati per valutare danni a persone o cose. Protezione civile nazionale e locale sono allertate.

Le notizie sono in aggiornamento.