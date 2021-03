Terza fascia Ata, i nostri esperti daranno risposta ai vostri quesiti [Diretta 30 marzo ore 16]

Dopo il successo della diretta di mercoledì 24 marzo sugli aspetti principali della compilazione della domanda per la conferma, l’aggiornamento e il nuovo inserimento delle graduatorie di circolo e istituto della terza fascia del personale Ata, e in considerazione delle tantissime domande poste dai lettori, torneremo a parlare, il 30 marzo alle ore 16 della presentazione della domanda per confermare, aggiornare o fare un nuovo inserimento nelle graduatorie terza fascia Ata per il triennio 2021/2023. Sarà una diretta social, su Facebook e Youtube de La Tecnica della Scuola, con una puntata Live dedicata esclusivamente ai quesiti degli spettatori.

I nostri esperti di normativa scolastica il prof. Salvatore Pappalardo, il prof. Lucio Ficara e l’avv. Dino Caudullo, risponderanno alle vostre domande, che potrete porre attraverso i nostri social Facebook e Youtube. Condurrà il giornalista Daniele Di Frangia.