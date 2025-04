Terza laurea a 89 anni: “Non è mai troppo tardi per imparare”. E fa un ringraziamento particolare alla sua professoressa

A quasi 89 anni, Italo Spinelli ha coronato un nuovo traguardo: una laurea magistrale in Filosofia presso l’Università di Macerata. Il giorno della proclamazione, l’8 aprile, è stato carico di emozione. “È stata una conclusione meravigliosa”, racconta al Corriere con la voce stanca ma lo sguardo felice. Un cammino cominciato dieci anni fa, a 79 anni, quando si era iscritto al corso triennale di Filosofia.

Originario di Finale Emilia, in provincia di Modena, ex operaio Fiat, Italo ha sempre coltivato la passione per lo studio. “A 40 anni presi il diploma serale a Ferrara, andavo a scuola il sabato, quando non ero in fabbrica”, ricorda con orgoglio.

Dopo la triennale, ha conseguito anche una laurea magistrale in Storia. Ora, con il terzo titolo accademico, ha dedicato la tesi a uno dei pensatori più anticonformisti della storia: Giordano Bruno. “Un uomo che ha sacrificato tutto per le sue idee. Mi ha sempre affascinato”, spiega.

Durante la cerimonia, accanto a lui c’erano il rettore, la professoressa che lo ho accompagnato negli anni e il direttore del Dipartimento. A loro Italo ha voluto dedicare un pensiero speciale, ma il ringraziamento più sentito è andato alla moglie Angela, scomparsa anni fa. “È lei che mi ha dato la forza da lassù. Questa laurea è anche sua”.

Tra i momenti più intensi, un abbraccio che ha toccato il cuore: “Con il direttore del dipartimento, dopo un esame andato male, ci fu un confronto umano profondo. Quel gesto, il giorno della laurea, mi ha fatto scendere le lacrime”.

Un ruolo decisivo nel suo percorso lo ha avuto anche la professoressa. “Lo conosco dal primo esame”, racconta. “Con lui è nata un’amicizia vera, anche con la sua famiglia. Italo ha una forza fuori dal comune”.

Adesso, però, il tempo delle lezioni è finito. “Mi fermo qui con gli studi”, dice. “Mi sto dedicando a un progetto che mi sta molto a cuore: la causa di beatificazione di Maria Pia Benati, fondatrice delle Missionarie dell’Eucarestia”.

E lascia un messaggio a chi è agli inizi del proprio cammino: “Studiate. Nutritevi di sapere. Non smettete mai di cercare”.