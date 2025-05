TFA Sostegno 2025, cosa bisogna attendersi? I consigli della Prof. Spettinata

C’è attesa per la pubblicazione del TFA sostegno X ciclo. Il TFA sostegno X ciclo è confermato e prenderà il via nella primavera di quest’anno, quindi, si suppone, entro giugno. Ad annunciarlo è stato direttamente il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in occasione di chiarimenti circa i percorsi di specializzazione per il sostegno.

Ma come sarà il Tfa in partenza e atteso da migliaia di docenti? Quali consigli si possono dare per non rimanere indietro? Ne abbiamo parlato con Cristina Gallo, docente di sostegno e conosciuta sui social come “La Prof Spettinata”, formatrice per i concorsi scuola e molto attiva con il suo canale Instagram. Ci ha raccontato anche la sua esperienza negli anni e come è cambiata la professione.