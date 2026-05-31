Diretta video

Scuola talk | Scuole aperte il 31 agosto, aiuto per le famiglie o problema per docenti e personale?

guarda
BreakingNews.
Ascolta le ultime notizie
00:00
00:00
Docenti
31.05.2026

Tfa sostegno 2026, come prepararsi alla prova preselettiva: simulazione test

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
Il decreto ministeriale e l’avvio dei bandi
PROVE INFANZIA
PROVE PRIMARIA
PROVE SECONDARIA DI I GRADO
PROVE SECONDARIA DI II GRADO

Tfa Sostegno, quando sarà pubblicato il bando? Si attende il decreto ministeriale che autorizza l’avvio dei percorsi relativi al TFA sostegno XI ciclo per l’anno accademico 2026/2027.

Il decreto ministeriale e l’avvio dei bandi

Dall’esperienza degli anni precedenti, il decreto ministeriale con cui le università vengono autorizzate a bandire i percorsi per i singoli gradi di scuola dovrebbe essere emanato tra maggio e giugno 2026.

A seguito del decreto, ogni ateneo pubblicherà il proprio bando, nel quale saranno indicati:

  • Il numero dei posti disponibili per ciascun ordine di scuola;
  • Le date delle prove selettive;
  • Le modalità di svolgimento delle selezioni;
  • La data di avvio dei corsi.

Per permettere ai candidati di esercitarsi, abbiamo raccolto alcune prove preselettive degli ultimi cicli, di diverse università, che sono scaricabili dall’elenco sottostante.

PROVE INFANZIA

PROVE PRIMARIA

PROVE SECONDARIA DI I GRADO

PROVE SECONDARIA DI II GRADO

TFA XI ciclo

TFA sostegno 2026, prova orale: quali argomenti studiare?

TFA sostegno 2026, prova scritta: quali argomenti studiare?

TFA sostegno 2026, prova preselettiva: quesiti di psico-pedagogia e didattica, gli esempi

TFA sostegno 2026, prova preselettiva: quesiti di normativa scolastica dall’inserimento all’inclusione, gli esempi

Tfa sostegno simulazione test: domande e prova pratica

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Edgar Morin, non solo la complessità; Mario Rusconi: “Il filosofo francese ci è da guida anche nei problemi della Intelligenza artificiale” [INTERVISTA]

Reginaldo Palermo

Formarsi sull’IA non è più una scelta: è un adempimento istituzionale – INTERVISTA ad Aluisi Tosolini

Redazione

Ferie personale ATA: quando si possono prendere? Regole e tempistiche

Francesco Di Palma

Tfa sostegno 2026, come prepararsi alla prova preselettiva: simulazione test

Redazione
vai alla ricerca avanzata