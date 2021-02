TFA sostegno V Ciclo, tirocinio diretto potrà durare meno di 5 mesi, conclusione corsi 16 luglio

Il Ministero dell’Università e Ricerca ha emanato un decreto con il quale prevede una deroga rispetto alla durata del tirocinio diretto per i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno del V ciclo 2019/2020.

A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, lo svolgimento del tirocinio diretto potrà avere una durata inferiore a cinque mesi, e conseguentemente l’intero corso potrà avere una durata inferiore ad otto mesi.

Gli atenei assicureranno lo svolgimento del numero totale di ore e l’acquisizione dei CFU previsti dalla legge.

Resta ferma la data di conclusione del corso di specializzazione entro il 16 luglio 2021.