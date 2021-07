Tfa sostegno VI ciclo: i costi della preselettiva e di iscrizione ai corsi

Con la pubblicazione del Decreto ministeriale 755 del 6 luglio è stato autorizzato l’avvio del VI ciclo del Tfa Sostegno.

Le Università stanno iniziando a pubblicare i bandi, con le scadenze per l’inoltro delle domande, le modalità e i costi.

Per quanto riguarda, in particolare, l’aspetto economico, i contributi e le tasse di iscrizione non si discostano molto da quelli previsti nei precedenti cicli del Tfa sostegno, almeno guardando agli Atenei che hanno già diffuso i bandi di iscrizione.

I contributi da versare per poter sostenere la prova preselettiva vanno dai 100 euro di Milano Bicocca, Foggia, Enna Kore, Pisa, ai 150 euro della Lumsa, Link Campus University, Saint Camillus, Tuscia, fino ai 200 euro della Università Suor Orsola Benincasa.

Per l’iscrizione ai corsi, al momento le più economiche sono l’Università di Pisa con 2.500 euro e di Foggia, con un costo di 2.816 euro, seguite da Lumsa, Link Campus University, Saint Camillus, Tuscia, Milano Bicocca, con 3.000 euro, e da Università Cattolica Sacro Cuore, con 3.100 euro; servono invece 3.700 euro per Enna e 4.000 euro per iscriversi alla Suor Orsola Benincasa di Napoli.