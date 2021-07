Tfa sostegno VI ciclo: le pagine e i bandi delle Università

Il Decreto ministeriale 755 del 6 luglio ha autorizzato l’avvio del VI ciclo del Tfa Sostegno.

Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021. In particolare:

20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia;

23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria;

24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado;

30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado.

I posti autorizzati

In totale, sono stati autorizzati 22.000 posti suddivisi tra le diverse Università che hanno presentato la propria offerta formativa e che sono pertanto autorizzate ad attivare i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado.

Gli Atenei che attiveranno i corsi

Al D.M. 755 del 6 luglio è allegata la Tabella riassuntiva dell’offerta formativa con l’indicazione delle Università che attiveranno i corsi e i posti disponibili suddivisi per grado di scuola.

Il maggior numero di posti è offerto dagli Atenei del Sud Italia. In testa le Università di Messina e Palermo con ben 1.400 posti ognuna. A seguire l’Università Suor Orsola Benincasa in Campania, con 1.230 posti, l’Università di Enna Kore (1.125), Foggia (1.100) e Catania (1.000).

Le pagine delle Università e i bandi

Alcuni Atenei hanno già pubblicato le prime informazioni relative all’avvio del VI ciclo dei corsi, altre già i bandi.

Di seguito riportiamo le pagine dedicate al Tfa Sostegno delle varie Univestità e i link ai bandi già pubblicati.

ABRUZZO

Università dell’Aquila

Università di Teramo – Entro la prima settimana di agosto 2021 saranno disponibili sul sito dell’Università di Teramo www.unite.it il bando e la domanda di partecipazione online.

BASILICATA

Università della Basilicata

CALABRIA

Università della Calabria – il decreto di attivazione dei corsi di sostegno UNICAL è in fase di stesura.

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università Magna Graecia di Catanzaro

CAMPANIA

Università Suor Orsola Benincasa – BANDO – domande dal 19 luglio 2021 fino alle ore 12 del 10 settembre 2021 – contributo preselettiva 200 euro – costo corso 4.000 euro

Università di Salerno – avviso sui posti disponibili

EMILIA-ROMAGNA

Università di Bologna

Università di Ferrara

Università di Modena-Reggio Emilia

Università di Parma

FRIULI VENEZIA GIULIA

Università di Udine

Università di Trieste

LAZIO

Cassino – Lazio Meridionale

Università di Roma – Unint

Lumsa – BANDO – domanda entro il 31 agosto 2021 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Università di Roma Tre – Il Bando di ammissione ai corsi di Specializzazione per il Sostegno sarà pubblicato nelle prossime settimane.

Università Europea di Roma

Università Foro Italico

Link Campus University – BANDO – domanda entro le ore 15 del 13 settembre 2021 – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Saint Camillus – contributo preselettiva 150 euro – costo corso 3.000 euro

Università di Roma – Tor Vergata

Tuscia

LIGURIA

Università di Genova

LOMBARDIA

Università di Milano Bicocca – L’università degli studi di Milano Bicocca pubblicherà il bando di concorso per l’accesso ai corsi entro il 28 luglio 2021: le domande potranno essere presentate dalla data successiva alla pubblicazione del bando al 7 settembre 202 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.000 euro

Università Cattolica Sacro Cuore – Il bando dell’Università Cattolica verrà pubblicato entro fine luglio 2021, con scadenza inizio settembre 2021 – costo corso 3.100 euro

MARCHE

Università di Macerata

Università di Urbino

MOLISE

Università del Molise

PIEMONTE

Università di Torino – Nelle prossime settimane sarà pubblicato il Bando di ammissione approvato con apposito Decreto Rettorale, il periodo di iscrizione alle procedure concorsuali e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione online.

PUGLIA

Università di Bari

Università di Foggia – BANDO – domanda entro le ore 12 del 25 agosto 2021 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 2.816 euro

Università del Salento

SARDEGNA

Università di Cagliari

Università di Sassari

SICILIA

Università di Catania

Università di Enna Kore – BANDO – domande entro: per la scuola dell’infanzia, ore 13:00 di giovedì 16 settembre 2021; per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado, ore 13:00 di lunedì 20 settembre 2021; per la scuola secondaria di II grado, ore 13:00 di lunedì 27 settembre 2021 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 3.700 euro

Università di Messina

Università di Palermo

TOSCANA

Università di Firenze

Università di Pisa – BANDO – domanda dalle ore 10 del 26 luglio 2021 fino alle ore 13 del 26 agosto 2021 – contributo preselettiva 100 euro – costo corso 2.500 euro

Università di Siena

TRENTINO

Università di Trento

UMBRIA

Università di Perugia

VENETO

Università di Verona

Università di Padova