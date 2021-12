Trasporto scuola, da oggi 6 dicembre dai 12 anni in su è necessario il green pass

Come abbiamo più volte anticipato e come da conferma delle ultime tabelle pubblicate dal Governo, da oggi, 6 dicembre 2021, entrano in vigore le nuove regole che prevedono accessi differenziati ad alcune attività a seconda del colore della regione e a seconda del possesso o meno del green pass da vaccino. Cosa cambia per la scuola?

La scuola è solo parzialmente interessata dal provvedimento, in relazione alle nuove misure da applicarsi sul trasporto pubblico locale.

Sebbene in questi giorni si sia discusso dell’ipotesi di far slittare di un mese il provvedimento, dato il paradosso riguardante gli studenti che ad oggi non sono tenuti a effettuare tamponi per entrare in classe, in quanto non vi è obbligo di green pass per loro, ma sono comunque tenuti ad averlo per usufruire del servizio di trasporto che li condurrà a scuola, allo stato attuale le cose restano così come sono state definite dal DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172. Quindi dai 12 anni in su obbligo di green pass per salire su un treno o su un autobus per andare a scuola.

Ricordiamo, come si evince dalla tabella del Governo, che il green pass necessario per usufruire del servizio di trasporto è quello base, tradizionale, cioè quello che è possibile ottenere da vaccino, da guarigione o da tampone (effettuando un test rapido o molecolare).

Per quanto riguarda il trasporto scolastico dedicato (scuolabus) per i minori di 12 anni al momento non è necessaria la Certificazione verde.

Personale scolastico

Per tutto il personale scolastico ricordiamo che dal 15 dicembre scatterà l’obbligo vaccinale. Dirigenti, docenti e ATA dovranno dunque possedere il super green pass per poter svolgere l’attività lavorativa. Stop dunque ai tamponi ogni 48 ore.