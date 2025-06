Tredicesima 2025 personale scolastico con contratto a tempo determinato: com’è calcolata e quando é corrisposta

La tredicesima, spettante a tutti i lavoratori della scuola sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, rappresenta una retribuzione aggiuntiva erogata nel mese di dicembre ed è calcolata in base alla retribuzione mensile e al periodo lavorato nell’anno.

Calcolo tredicesima

Per il personale scolastico con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore l’anno, la tredicesima è calcolata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a quindici giorni.

Importo spettante

L’importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.

Riduzione della tredicesima

La tredicesima è ridotta per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali e di famiglia e in qualsiasi altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economici; mentre, la tredicesima non è dovuta per i periodi di sospensione dovuti per motivi disciplinari.

Personale part-time

Per il personale scolastico con contratto part – time, la tredicesima é calcolata in dodicesimi in relazione allo stipendio percepito mensilmente.

Supplenti temporanei

Al personale scolastico, che ha prestato servizio per supplenze brevi e saltuarie, la tredicesima è corrisposta mensilmente nel cedolino ordinario in proporzione al tempo lavorato.

Tassazione della tredicesima

L’importo della tredicesima è soggetto a tassazione con le consuete trattenute fiscali e previdenziali. Fermo restante che non sono inclusi nel calcolo i compensi straordinari, le indennità per ferie e per eventuale reperibilità, le indennità sostitutive e i rimborsi spesa.