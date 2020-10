Troppi casi di covid e la scuola chiude: torna la Dad all’Istituto Villa Flaminia di Roma

L’Istituto Villa Flaminia a Roma chiude per coronavirus. Il numero crescente di casi da covid degli ultimi giorni ha portato alla chiusura dell’istituto paritario romano che ha preferito interrompere l’attività didattica in presenza e spostarsi alle lezioni online per tutti.

Ma nella Capitale già chiuse altre classi di altri istituti, come ad esempio un’altra del Liceo Cavour, vicino al Colosseo. A quanto apprende l’Adnkronos gli studenti faranno lezione con didattica a distanza.

E ancora: già altre sei classi erano state chiuse nel Liceo Albertelli al quartiere Esquilino, sempre per Covid.

Il Ministero: per ora tutto ok

In Italia come stanno le cose? Nella serata del 9 ottobre, il Ministero dell’istruzione ha fornito altri numeri aggiornati di casi covid nelle scuole: gli studenti che risultano positivi, alla data del 3 ottobre, sono 2.348, ovvero lo 0,037%; il personale non docente che risulta positivo è pari allo 0,079%, quindi 144 casi; il personale docente che risulta positivo è lo 0,059%, cioè 402 casi.

Per il Ministero guidato da Lucia Azzolina si tratta di numeri rassicuranti ancora: “Siamo convinti – ha detto – che la scuola sia un luogo più sicuro e più protetto di altri. Perché a scuola ci sono regole precise che studenti e studentesse stanno seguendo in maniera ordinata, grazie anche all’impegno di tutto il personale scolastico. Ce lo conferma il fatto che i ‘focolai scolastici’ classificati dall’Istituto Superiore di Sanità siano numericamente poco significativi”.