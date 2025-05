Troppi iscritti in un Liceo sportivo, si farà un sorteggio. Esplode la protesta dei genitori: “Trattati come numeri”

Iscriversi al liceo sportivo può trasformarsi in una lotteria. È quanto accade in un istituto in provincia di Firenze, dove 41 studenti avevano scelto l’indirizzo sportivo per l’anno scolastico 2024/25. Ma l’Ufficio scolastico regionale ha autorizzato una sola classe, con un tetto massimo di 30 alunni. Undici ragazzi resteranno fuori. E sarà un sorteggio pubblico, fissato per il 6 maggio alle 17, a stabilire chi potrà accedere.

“I nostri figli trattati come numeri”, lamentano i genitori, molti dei quali si sono mobilitati con proteste, richieste di chiarimento e persino gruppi WhatsApp per condividere rabbia e preoccupazioni.

Secondo le comunicazioni inviate dalla scuola, 14 studenti sono già stati ammessi sulla base dei criteri deliberati dal consiglio d’istituto. Gli altri 27 andranno a sorteggio per coprire i 16 posti restanti. Chi resterà escluso dovrà scegliere un altro indirizzo all’interno dello stesso istituto oppure richiedere il nulla osta per iscriversi in un altro.

Come riporta il Tirreno, il dirigente scolastico ha spiegato con amarezza: “È la prima volta che ci troviamo costretti a sorteggiare. L’anno scorso gli iscritti erano 29, quest’anno 41, ma nonostante l’aumento delle richieste, ci è stata concessa solo una classe. Abbiamo fatto il possibile, ma le regole non prevedono deroghe”.

A determinare il blocco è una normativa ministeriale che impedisce l’apertura di più classi prime rispetto all’anno precedente. “Non possiamo derogare come accadeva in passato”, conferma anche la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, che attribuisce la situazione ai tagli di organico: nella sola provincia di Livorno si contano 33 cattedre in meno, effetto diretto dei 5.660 posti tagliati a livello nazionale.

Nel frattempo, le famiglie attendono con ansia il verdetto. “Mio figlio sogna il liceo sportivo da anni. Non vuole altre scuole. Non sappiamo cosa fare se sarà escluso”, confessa una madre.