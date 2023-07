Tutor scolastico e orientatore, prorogato al 16 settembre il termine per attività formative e verifica finale [NOTA]

Tutor scolastico e orientatore, prorogato al 16 settembre il termine per attività...

Con riferimento al percorso di formazione per il tutor scolastico e orientatore nel secondo biennio e ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado dell’a.s. 2023-2024, il Ministero ha comunicato la proroga dal 9 settembre al 16 settembre 2023 del termine per la fruizione dei moduli di formazione e della verifica di fine corso.

Il percorso formativo, organizzato da INDIRE su incarico del Ministero e accessibile dall’ambiente

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/ (formazione OrientaMenti [ID: 125605]) ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti di tutor e docente orientatore, come previsto dal Decreto n. 328 del 22 dicembre 2022, concernente Linee guida per l’orientamento.

La fruizione dei moduli di formazione e della relativa verifica finale rimarrà disponibile dunque fino al 16 settembre, per consentire, successivamente, ai dirigenti scolastici di nominare i docenti tutor e orientatori per l’anno scolastico 2023/2024.

Per approfondimenti è anche disponibile un apposito sito web “Docenti tutor”, https://docentitutor.istruzione.it/, contenente notizie, link utili, normativa di riferimento e domande frequenti relativi al Piano di formazione e agli interventi con essa connessi.

