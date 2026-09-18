“Tutti a Scuola”, all’inaugurazione dell’anno scolastico su Raiuno con Mattarella e Valditara anche due scuole siciliane

Lunedì 21 settembre si terrà la cerimonia nazionale di inaugurazione dell’anno scolastico 2026/2027, “Tutti a scuola”, quest’anno ad Amatrice, in provincia di Rieti, nel decennale del sisma del 2016. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, l’appuntamento si svolgerà presso l’Istituto “Sergio Marchionne”, ex “Romolo Capranica”, nella nuova sede della frazione San Cipriano, e sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e RaiPlay a partire dalle 16.30.

La scuola siciliana ad Amatrice

A rappresentare l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia sarà il Direttore generale Filippo Serra, accompagnato da una delegazione di due istituti scolastici selezionati per il valore delle esperienze sviluppate in campo di innovazione, educazione e partecipazione degli studenti.

Il Boggio Lera di Catania, campione del mondo di robotica

Dal Liceo Scientifico “Boggio Lera” di Catania, guidato dalla dirigente Valeria Pappalardo, arriva la squadra di robotica educativa che nel 2026 ha conquistato il titolo mondiale alla RoboCup Junior, nella categoria OnStage Advanced, frutto di un percorso pluriennale tra programmazione, robotica, stampa 3D e intelligenza artificiale, che ha aperto agli studenti anche occasioni di confronto con il mondo produttivo.

Intervista agli studenti del Boggio Lera

Il progetto CyberAngel del Galilei di Palermo

Dal Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Palermo, guidato dalla dirigente Chiara Di Prima, arriva invece CyberAngel, progetto di peer education contro bullismo e cyberbullismo in cui studentesse e studenti formati diventano punti di riferimento per i coetanei. L’iniziativa ha ricevuto lo scorso maggio il riconoscimento del Ministero come best practice nazionale, entrando nella sezione “Fare Rete” del portale ministeriale dedicato al contrasto del bullismo.