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Prima Ora | notizie del 30 giugno

Attualità
30.06.2026

Inizio anno scolastico, Mattarella lo inaugurerà il 21 settembre ad Amatrice in occasione del decimo anniversario del terremoto

Redazione
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Come ogni anno, a fine settembre, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugurerà l’anno scolastico. La cerimonia, quest’anno, avrà luogo ad Amatrice, nel Lazio. La scelta è stata presa dal Capo di Stato d’intesa con il ministero dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

Come riporta Rai News, l’inaugurazione si terrà ad Amatrice nel decimo anniversario del terremoto che devastò la cittadina laziale. Il presidente, insieme a Valditara, è atteso presso l’Istituto ‘Sergio Marchionne’ (ex ‘Romolo Capranica’), nella nuova sede della frazione San Cipriano. L’appuntamento è fissato per lunedì 21 settembre.

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