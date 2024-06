Ultimo giorno di scuola, circolari contro i gavettoni. Un ds: “No a spazi esterni della scuola trasformati in campo di battaglia”

La scuola sta finendo. In questa settimana si celebra l’ultimo giorno di scuola negli istituti delle varie regioni italiane. Il verbo “celebrare” non è usato a caso: gli studenti, soprattutto, quelli prossimi alla maturità, stanno organizzando delle vere e proprie feste per accogliere al meglio l’estate e salutare la routine tra i banchi.

I ragazzi stanno organizzando serate in discoteca, scherzi, gavettoni e rituali da osservare per strada davanti la scuola. C’è anche chi afferma di essere nostalgico e di star vivendo con forte trasporto emotivo questi ultimi giorni.

Il piano anti-gavettoni

A Roma si sta attuando un vero e proprio piano anti-gavettoni. In un istituto sarà “vietato utilizzare materiale per effettuare scherzi a danno di altri, sia all’interno degli edifici scolastici, sia all’esterno”.

Giovanni Cogliandro, dirigente dell’istituto comprensivo Mozart, ha pubblicato una circolare dal titolo “Conclusione dell’anno scolastico in armonia”, dove si legge: “Ricordiamo a tutti i nostri studenti che non è consentito trasformare gli spazi esterni della nostra scuola in campo di battaglia con uova, farina, acqua e si invitano i docenti e i membri del personale scolastico a vigilare per impedire comportamenti che possano intimorire o addirittura porre a rischio la serenità delle persone più fragili o comunque non interessate a tali manifestazioni di superficiale aggressività”.

Il preside ricorda che anche l’ultimo giorno di scuola, nonostante siano ore di festa, si dovrà entrare in classe vestiti in maniera decorosa: no, quindi, a “pantaloncini troppo corti, canottiere e magliette troppo corte, capi di abbigliamento eccessivi e inopportuni, anche in questo caso per rispettare la sensibilità di tutti ed evitare esibizioni inappropriate”.

ultimo giorno di scuola ha spaccato pic.twitter.com/tjvk1x6Vml — Dole (@BBabyDole) June 5, 2024