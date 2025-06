Ultimo giorno di scuola prima della pensione, alunni fanno una sorpresa alla prof. Lei ironizza: “Ma io non me ne vado”

Una bellissima sorpresa che ha commosso una insegnante: in occasione del suo ultimo giorno di scuola prima della pensione gli studenti di un liceo di Torino hanno salutato in modo particolare una docente di inglese, in servizio da quarant’anni.

Il tunnel umano

Come riporta Il Corriere della Sera, gli studenti hanno tenuto il segreto fino all’ultimo. Poi, hanno formato un tunnel in cui, in mezzo, è passata la docente, tra gli applausi, in cortile. “Ha sempre avuto ottimi rapporti con gli studenti, sempre serena, capace di dire la parola giusta – dicono di lei -. L’hanno adorata intere generazioni”.

“Siete favolosi, tutti i miei alunni. Ma io non me ne vado”, ha detto ironicamente. “A me avete dato tanto tutti”, ha aggiunto.

Docenti in pensione, le sorprese virali degli alunni

In questi giorni diventano spesso virali su TikTok video del genere. Due anni fa è toccato a un video girato da una studentessa che mostra ciò che lei e i suoi compagni di scuola hanno organizzato in onore di una loro professoressa prossima alla pensione: una vera e propria sorpresa per la docente, che si è resa conto di tutto una volta entrata in aula.

I ragazzi le hanno fatto trovare sulla cattedra un mazzo di fiori, un bigliettino e una torta per salutarla, accogliendola alzandosi tutti in piedi tra gli applausi. “Grazie di tutto professoressa, per sempre con noi”, questo quanto ha scritto la studentessa.

Ecco il contenuto della lettera scritta dai ragazzi: “Fiori che rappresentano la solarità ed allegria. Le diciamo mille grazie, mille come i viaggi che le auguriamo di fare nella sua vita, e mille grazie per tutto quello che ha fatto per noi in questi anni”.