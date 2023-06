Prof va in pensione, la classe le fa una sorpresa. Un’utente: “Ciò mi dà la forza di studiare per raggiungere quella cattedra”

In questi giorni è diventato virale su TikTok un video girato da una studentessa e pubblicato ieri, 8 giugno, che mostra ciò che lei e i suoi compagni di scuola hanno organizzato in onore di una loro professoressa prossima alla pensione: una vera e propria sorpresa per la docente, che si è resa conto di tutto una volta entrata in aula.

Le parole degli studenti

I ragazzi le hanno fatto trovare sulla cattedra un mazzo di fiori, un bigliettino e una torta per salutarla, accogliendola alzandosi tutti in piedi tra gli applausi. “Grazie di tutto professoressa, per sempre con noi”, questo quanto ha scritto la studentessa.

Ecco il contenuto della lettera scritta dai ragazzi: “Fiori che rappresentano la solarità ed allegria. Le diciamo mille grazie, mille come i viaggi che le auguriamo di fare nella sua vita, e mille grazie per tutto quello che ha fatto per noi in questi anni”.

TikTok pieno di video di studenti che salutano i propri docenti

Sono molti i video che in questi giorni circolano su TikTok che vedono protagonisti gli studenti che salutano i propri insegnanti. Tra i tanti, ce n’è stato uno che ha colpito la nostra attenzione, una sorta di trend internazionale che diversi giovani utenti stanno mettendo in atto sul social made in China: si tratta di riproporre la scena finale de L’attimo fuggente, con Robin Williams, in cui gli studenti rendono omaggio al loro amato professore citando la poesia di Walt Whitman “Oh capitano! Mio capitano” salendo sui banchi.

Una classe di una scuola italiana ha messo in scena il saluto, lasciando la docente senza parole, con lacrime di commozione.