Un docente di Verona insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica per il progetto “Ciak, si gira”

In provincia di Verona a un insegnante dell’Istituto Comprensivo Statale di Montecchia e Roncà, Salvatore Aiello, è stato conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica. Il motivo? Il professore ha portato avanti il progetto “Ciak Cinema”, un laboratorio che prende per mano gli studenti e li accompagna nel mondo del cinema, passando dall’ideazione di un film con la sceneggiatura, all’attuazione tramite riprese e montaggi.

Il professore spiega: “Partiamo da un brainstorming, una tempesta di cervelli, da una costellazione di parole su una lavagna e da questa esce la nostra storia”.

Oltre al prof. Aiello c’è anche un’altra docente che ha sempre creduto in questo progetto, la professoressa Luisa Gromeneda che ha commentato: “è un modo per farli scrivere insieme in maniera creativa, per insegnare loro una modalità di scrittura che non è solo quella di ideazione e stesura di una storia, ma di sceneggiatura, le cui competenze sono completamente diverse. In questo modo gli studenti spaziano e lo fanno divertendosi, che a scuola non è poco”. La dirigente dell’Istituto, Patrizia Muscolino, ha dichiarato: “La scuola fuori le mura che tanto auspichiamo consente, divertendosi, di acquisire competenze con l’occasione di riflettere sulle tematiche quanto più attuali possibili”.

Il progetto è ormai famoso nell’istituto, in passato gli studenti hanno raccontato storie di autismo, pandemia e discriminazione. Per il professore, che è anche un regista, quello che si proietterà quest’anno sarà il suo 43° film. E proprio per la sua continuità e il suo impegno di questi anni nelle scuole del veronese, il docente è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica.