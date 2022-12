Un pulmino senza pilota travolge nove alunni e una maestra

Ancora un’auto parcheggiata in discesa, priva di freno, probabilmente con il ‘cambio’ lasciato in “folle”, che improvvisamente si muove e si scaglia su degli alunni: è accaduto a maggio vicino L’Aquila, dove una Passat sfondò la recinzione esterna di un asilo piombando sui piccoli che stavano in giardino e provocando la morte di uno di loro con un padre che paragonò l’accaduto ad “un girone dantesco”; una scena simile si è ripetuta a Sciacca, vicino Agrigento, dove nove alunni e una maestra dell’istituto “Mariano Rossi”, che frequentano la quinta primaria, sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un pulmino; altri sono riusciti a mettersi al sicuro.

La classe stava assistendo ad una manifestazione che si stava svolgendo all’aperto in un altro istituto scolastico saccense, il “Calogero Amato Vetrano”, quando improvvisamente il mezzo è giunto su di loro.

Nessun ferito grave

L’Ansa riporta che tutti i soccorsi sono stati condotti in ospedale, ma fortunatamente hanno riportato solo “escoriazioni e contusioni. Ad alcuni dei bambini coinvolti nell’incidente sono stati praticati dei punti di sutura, altri sono tuttora sottoposti ad accertamenti diagnostici. Non ci sarebbero feriti gravi”.

Anche in questo caso, sembra che il mezzo di locomozione fosse parcheggiato su una strada in discesa: “improvvisamente si è mosso, prendendo velocità e travolgendo la scolaresca, che non si è accorta di quanto stava accadendo perché era di spalle”.