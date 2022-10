Una canzone inedita sull’inclusione scolastica: l’idea di due docenti di sostegno appassionati di musica

Il mondo dei docenti di sostegno, tra PEI e altre sigle come ICF, GLO, PECS, LIS, può risultare alquanto sfiancante e, a tratti, immerso nella noiosa burocrazia. Due insegnanti hanno deciso di presentarlo in modo assolutamente creativo e informale, senza prendersi sul serio.

Si tratta di Aliz Csanyi e Edoardo Ballerini, due docenti di sostegno che si sono conosciuti durante il corso di specializzazione sul sostegno (V ciclo). I due, fin dal primo momento, hanno condiviso una forte passione per la musica, intendendola anche e soprattutto come strumento per comunicare e rendere l’apprendimento stimolante per gli alunni.

La canzone sul mondo dei docenti di sostegno

Da questo assunto è nata l’idea della coppia di registrare una canzone inedita, scrivendone il testo e creandone il video, che mostra le attività e le difficoltà quotidiane di due docenti di sostegno tipo. Il duo, che firma il brano a nome di LizEdo, lavora presso due scuole secondarie di primo grado di Firenze e provincia.

La canzone intitolata “Il paladino dell’equità”, scrivono loro stessi, è “un omaggio alla figura dell’insegnante di sostegno e allo stesso tempo un modo non formale per trattare la tematica impegnata dell’inclusione”.

“Fra le risorse umane dell’Istituto il paladino dell’equità abbatte barriere sociali, valorizza ogni abilità. Lavoro sul sostegno, il mio più grande impegno è farmi promotore dell’inclusione. Do aiuto alle persone, insegno con passione, cerco di andare a segno”, recita una strofa del brano musicale.

