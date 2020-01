Una crociera gratis per chi si iscrive in una scuola di Bari. La preside: “Così si combatte il calo di iscrizioni”

Una crociera gratis per chi si iscrive in una scuola di Bari....

Quando il marketing entra in prepotentemente nelle scuole. E non solo come corsi di studio negli istituti tecnici dedicati. Ma proprio come promozione dello stesso istituto. E’ il caso di una scuola di Bari, l’Euclide Caracciolo, che con una sorprendente iniziativa apre una sorta di lotteria per chi decide di scegliere uno degli indirizzi Nautico e Aeronautico: una crociera gratis per due persone a Barcellona.

Come riporta la pagina locale di Repubblica.it , si tratta di un viaggio che comprende il futuro studente e l’accompagnatore. Si parte da Civitavecchia e arrivo a Barcellona, per una minicrociera di quattro giorni messa in palio dalla scuola. Nei due giorni di navigazione sono previsti laboratori didattici e momenti culturali, oltre ad un paio di pernottamenti gratis nella splendida città spagnola.

L’idea, spiega la dirigente scolastica dell’istituto, vuole essere una risposta al calo di iscrizioni: “Soprattutto al Sud le famiglie e gli studenti tendono a privilegiare i licei – ammette la preside De Giglio – eppure posso assicurare che le imprese ci chiedono le liste dei diplomati che possano essere subito inseriti sulle navi da crociera, così come l’Euclide ha formato grandi ingegneri ” .

“Tutte le scuole investono in pubblicità, magari con spot al cinema o gadget da distribuire – spiega la nuova dirigente che guida l’istituto dallo scorso settembre – Noi abbiamo pensato a un’iniziativa più consona ai nostri futuri studenti, che possono scegliere fra gli indirizzi Nautico e Aeronautico”. Potranno partecipare all’estrazione tutti gli aspiranti alunni che completeranno l’iscrizione online entro mercoledì prossimo, anche decidendo di seguire i corsi di Costruzioni, ambiente e territorio, Trasporti e Logistica.

La crociera premio sarà assegnata a giugno, dopo l’effettiva conferma dell’iscrizione al primo anno dell’Euclide Caracciolo da settembre. “Abbiamo pensato alla minicrociera perché non si tratta di un semplice viaggio turistico ma didattico – garantisce la dirigente – I ragazzi a bordo della nave possono accedere alla sala macchine e partecipare ai laboratori organizzati dall’azienda”.

