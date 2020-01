Una Zampa tra i banchi

E’ partita la seconda stagione del progetto per insegnare i più piccoli ad accogliere un nuovo animale domestico in famiglia.

E infatti i veterinari di Anmvi ritornano soprattutto in più di 200 scuole elementari di 177 città italiane per far conoscere agli alunni Zampa, il cane protagonista dell’iniziativa didattica.

La famiglia e gli animali

Nel 2019 sono stati più di 13mila i bambini che l’hanno incontrato insieme a tutta la sua famiglia umana e a 4 zampe.

4 Zampe

Dunque anche per questo 2020 i bambini sono coinvolti nelle divertenti lezioni interattive di “Una Zampa in Famiglia” – totalmente gratuite per le scuole – durante le quali i veterinari dell’Associazione nazionale raccontano, attraverso il gioco, come interagire in modo corretto con un amico a 4 zampe e quanto l’adozione rappresenti una scelta importante e responsabile nelle loro vite. Durante gli incontri si toccano temi etici, come l’abbandono degli animali, e altri più legati alla quotidianità, come l’importanza della prevenzione con le visite dal veterinario o al centro cinofilo o come superare piccoli problemi tipo abituare i pets ai viaggi in auto o organizzare i giorni di villeggiatura.

L’iniziativa vede il contributo non condizionante di Msd Animal Health.