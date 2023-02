Universiadi della lingua italiana 2023, il 3 e 4 marzo gli studenti si sfidano (anche a distanza)

Si svolgeranno in Lituania il 3 e il 4 marzo Le Universiadi della lingua italiana, una gara tra studenti di lingua italiana come lingua straniera organizzata dall’ANILS, l’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Lingua Straniera, e l’Università Vytautas Magnus di Kaunas. Le Universiadi della lingua italiana, giunte alla IV edizione, sono un evento promosso da rete Mondo e rete IT2 ANILS in collaborazione con l’Università Vitautas Magnus, con il supporto di Ambasciata d’Italia a Vilnius e Loescher Edizione e con il patrocino di Società Dante Alighieri e Assitaliano.

Le gare si svolgono in due modalità differenti: il 3 marzo 2023 a Kaunas – Lituania o in sessioni locali attivate dagli insegnanti di italiano presso la propria università, scuola di lingua o istituzione a distanza.

Le prove sono suddivise secondo i sei livelli del QCER/CEFR, dall’A1 al C2, e comprendono: ascolto, lettura, scrittura, oralità e morfosintassi. Possono partecipare gli studenti universitari di qualunque ateneo e facoltà, purché regolarmente iscritti all’anno in corso, e allievi di scuole di lingue o istituzioni scolastiche.

Come partecipare

Si può partecipare alle Universiadi della lingua italiana anche a distanza, organizzando una sessione locale nelle università, nelle scuole di lingue o in qualsiasi scuola. I docenti che aderiranno con le proprie classi o gruppi, in qualità di somministratore delle Universiadi, riceveranno le prove e le istruzioni e le chiavi per la correzione. Gli studenti ricevono un attestato di partecipazione, gli insegnanti l’attestato di somministratore delle Universiadi della lingua italiana 2023. Per partecipare si dovrà compilare il modulo al link https://www.universiadils.it/le-sessioni-internazionali/ e si ha tempo fino al 15 marzo per somministrare le prove.

Ecco come fare:

Il docente somministratore dovrà compilare il modulo con i propri dati, i livelli che si prevede di attivare e un numero indicativo dei partecipanti. Il Comitato Organizzativo invierà le istruzioni per diventare somministratore e organizzare una sessione locale. Al termine si invieranno i risultati delle prove per ricevere gli attestati di partecipazione.

Il tempo necessario al corretto svolgimento delle prove è il seguente: A1 e A2 1 ora per la parte scritta + 6/8 minuti per studente per la parte orale, per le prove B1 e B2 1 ora e 15 minuti per la parte scritta, 6/8 minuti per studente per la parte orale, per le prove C1 e C2 1 ora 30 minuti per la parte scritta + 6/8 minuti per studente per la parte orale.

Convegno L’italiano dei giovani, l’italiano per i giovani

In occasione delle Universiadi della Lingua italiana è stato organizzato un convegno internazionale, che si svolgerà il prossimo 4 marzo a Kaunas, presso la Sala Conferenze “VDU MAŽOJI SALĖ” dell’università lituana, durante il quale si parlerà di “Teoria e pratica degli strumenti didattici”, di “Esperienza in classe e scuole di lingue” e “Prospettive diverse: tra innovazione e tradizione”. I partecipanti al convegno riceveranno un attestato attestato valido ai fini della formazione docenti rilasciato dall’Università VMU di Kaunas.