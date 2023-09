Uno sguardo al futuro: l’intelligenza artificiale al centro di Didacta Sicilia 2023

L’intelligenza artificiale sarà al centro dell’attenzione di DIDACTA ITALIA Edizione Siciliana 2023 con due convegni internazionali e una sala workshop con 12 eventi formativi rivolti ai docenti di ogni ordine e grado.

Si parte giovedì 12 ottobre (ore 14,00) con L’intelligenza artificiale e la scuola, il convegno a cura di Indire che esplorerà l’intersezione fra l’IA e il mondo scolastico per la formazione delle generazioni del futuro. A seguire (ore 16,00) il convegno intitolato “L’Intelligenza artificiale: cos’è, come funziona e cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi anni”, con la partecipazione di ricercatori e programmatori italiani e stranieri di fama mondiale. Al vaglio le opportunità, le sfide e il potenziale trasformativo dell’IA nell’ambito dell’istruzione e della scuola italiana.

A LEZIONE DI FISICA CON VINCENZO SCHETTINI

Da non perdere sabato 14 ottobre alle ore 9.30 la Lezione di fisica con Vincenzo Schettini (@lafisicachecipiace), Ambassador di Didacta Italia, fisico, musicista, docente con due milioni di follower in tutta Italia, cui seguirà la Premiazione delle eccellenze che si sono distinte in Italia e in Europa da parte dell’Assessore all’istruzione e formazione professionale della Regione Siciliana, Mimmo Turano.

PER ISCRIVERSI E PARTECIPARE

Accedi al sito, seleziona le attività d’interesse e completa la procedura con l’acquisto del biglietto direttamente sul portale.

Con l’iscrizione verrà rilasciato l’attestato di partecipazione e formazione.

Il programma offre un’ampia gamma di opportunità rivolta a dirigenti, insegnanti delle scuole d’infanzia, primaria, secondaria, di primo e secondo grado, al mondo della ricerca e a quello universitario.