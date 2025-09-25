Usb: nuovo sciopero pro Gaza e senza preavviso

L’Usb annuncia un nuovo sciopero generale per Gaza, dopo quello di lunedì 22 settembre, attraverso le parole di un loro rappresentante e anticipando anche l’agitazione permanente, nel corso della conferenza stampa indetta dal Global Movement to Gaza Italia, a Montecitorio: “Proclameremo un nuovo sciopero generale e questa volta lo faremo senza preavviso. La parola d’ordine “blocchiamo tutto” tornerà in tutto il Paese. A Roma piazza dei Cinquecento sarà presidio permanente per Gaza. E sarà così in tutta Italia. Organizzeremo 100 piazze per Gaza”.

A lui risponde immediatamente su X, riporta Corriere della Sera, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: “Da irresponsabili. Non permetteremo che blocchino il Paese e lo portino nel caos”.

Interpellato il prefetto di Roma, ha commentato: “Roma si è comportata bene e anche la polizia si è comportata bene. Abbiamo avuto una manifestazione molto partecipata e senza incidenti, mentre il presidio verrà gestito con la consueta serenità, sperando che tutti abbiano la stessa serenità”.

Intanto viene precisato dall’Usb, la mobilitazione è già programmata anche nel giorno: “Da venerdì prossimo rilanceremo in tutte le città d’Italia presidi permanenti, pronti ad intervenire a bloccare le città in caso di nuovi attacchi e peggioramento delle condizioni della Flotilla.

Nello stesso tempo, tre attivisti aderenti alla campagna di Palestine Action Italia si sono incatenati davanti al cancello d’ingresso merci dell’azienda di “armamenti Rheinmetall per bloccare per l’attività lavorativa”.

Con l’Usb, anche gli studenti promettono nuove iniziative e in particolare i giovani di Sinistra Italiana e di Cambiare rotta che decideranno come proseguire le azioni di protesta dopo l’attacco della Flotilla.