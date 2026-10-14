Uscite didattiche e assemblee di istituto, i doveri dei docenti – DIRETTA 14 OTTOBRE ORE 14.30

Nelle assemblee di istituto degli studenti della scuola secondaria di II grado, i docenti devono garantire la vigilanza? Quali obblighi hanno i docenti rispetto alle gite di istruzione, e quali sono le responsabilità? Il docente è tenuto ad accompagnare gli studenti nelle uscite didattiche programmate? Cosa fare se il dirigente scolastico impone al docente l’obbligo di accompagnamento?

E ancora, il docente di sostegno chiamato a garantire l’accompagnamento dell’alunno con disabilità per il viaggio di istruzione o l’uscita didattica, è obbligato a eseguire l’ordine di servizio imposto? Quali sono gli organi collegiali coinvolti nella programmazione di una uscita didattica o di un viavvio di istruzione? Sono solo alcune delle domande che si pongono i docenti, in questo avvio di anno scolastico.

A soddisfare queste e altre curiosità, nel corso della nuova puntata della Tecnica risponde Live – mercoledì 14 ottobre, alle ore 14.30 – saranno i nostri esperti di normativa scolastica Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Gli spettatori potranno porre le loro domande in diretta. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube e sul portale tecnicadellascuola.it.

Guarda la trasmissione in diretta

I nostri webinar e il nostro corso

In merito ai temi della puntata di oggi, la piattaforma di formazione della Tecnica della Scuola propone i seguenti contenuti:

> Webinar “DIRITTI E DOVERI DEL DOCENTE“- Iscriviti al webinar

Il webinar è acquistabile singolarmente, ma fa parte del PIANO DIRITTI E DOVERI DEL DOCENTE.

Il piano da accesso ai 5 incontri live e alle 5 guide operative

SCOPRI I VANTAGGI DEL PIANO

> Guida “IL DOCENTE: OBBLIGHI DI VIGILANZA” – Vai alla guida

La guida è acquistabile singolarmente, ma puoi acquistare l’intera raccolta ad un prezzo vantaggioso

SCOPRI LA RACCOLTA DELLE 5 GUIDE OPERATIVE