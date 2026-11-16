Contratto scuola 2025/27, le novità: compensi per gite, domenica retribuita e intelligenza artificiale

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il nuovo contratto 2025/27 di Istruzione e Ricerca potrebbe portare novità su intelligenza artificiale, viaggi d’istruzione, personale Ata e calendario degli aumenti. Si tratta di ipotesi contenute nella bozza normativa in discussione all’Aran, mentre per i supplenti sarebbe in arrivo la domenica retribuita.

Intelligenza artificiale nelle relazioni sindacali

Stando alle anticipazioni del quotidiano, per la prima volta l’intelligenza artificiale entrerebbe ufficialmente nel confronto sindacale. Le ricadute su qualità del lavoro, professionalità e libertà d’insegnamento diventerebbero materia di contrattazione a tre livelli: nazionale, regionale e di istituto. Si ipotizza inoltre un confronto sui criteri di funzionamento dei sistemi di AI che incidono sul rapporto di lavoro.

Docenti: gite pagate e part-time limitato

Secondo la bozza, viaggi di istruzione e visite didattiche diventerebbero “attività di potenziamento” e sarebbero quindi pagati con un compenso forfettario a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Tornerebbe l’istituto del part-time, che non potrebbe però superare il 25% della dotazione organica, con la possibilità di svolgere un’altra attività lavorativa. Per i supplenti con incarichi su spezzone orario si prevedrebbero attività aggiuntive continuative e il pagamento della domenica in caso di part-time verticale.

Personale Ata e calendario degli aumenti

Per il personale Ata, l’orario del Dsga diventerebbe flessibile, gli assistenti tecnici del primo ciclo lavorerebbero in una sola scuola al giorno e gli spostamenti tra plessi sarebbero computati come orario di lavoro. Si parla anche di permessi fino a 10 ore annue per visite mediche e malattie oncologiche, invalidanti o croniche. Sul piano economico, la parte 2025/27 è già stata firmata in estate, con aumenti di 143 euro al mese per i professori e 107 euro per il personale Ata. Il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, indica l’obiettivo di firmare “all’inizio del 2027, dopo l’approvazione della legge di Bilancio”.