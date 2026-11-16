Registrati
Diretta video

La notizia del giorno | Scuola, Schlein: La nostra priorità. Salvini: Stiamo investendo da 4 anni

guarda
ATA
16.11.2026

Contratto scuola 2025/27, le novità: compensi per gite, domenica retribuita e intelligenza artificiale

Redazione
Aggiungici ai preferiti Seguici su Discover
Indice
Intelligenza artificiale nelle relazioni sindacali
Docenti: gite pagate e part-time limitato
Personale Ata e calendario degli aumenti

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il nuovo contratto 2025/27 di Istruzione e Ricerca potrebbe portare novità su intelligenza artificiale, viaggi d’istruzione, personale Ata e calendario degli aumenti. Si tratta di ipotesi contenute nella bozza normativa in discussione all’Aran, mentre per i supplenti sarebbe in arrivo la domenica retribuita.

Intelligenza artificiale nelle relazioni sindacali

Stando alle anticipazioni del quotidiano, per la prima volta l’intelligenza artificiale entrerebbe ufficialmente nel confronto sindacale. Le ricadute su qualità del lavoro, professionalità e libertà d’insegnamento diventerebbero materia di contrattazione a tre livelli: nazionale, regionale e di istituto. Si ipotizza inoltre un confronto sui criteri di funzionamento dei sistemi di AI che incidono sul rapporto di lavoro.

Docenti: gite pagate e part-time limitato

Secondo la bozza, viaggi di istruzione e visite didattiche diventerebbero “attività di potenziamento” e sarebbero quindi pagati con un compenso forfettario a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Tornerebbe l’istituto del part-time, che non potrebbe però superare il 25% della dotazione organica, con la possibilità di svolgere un’altra attività lavorativa. Per i supplenti con incarichi su spezzone orario si prevedrebbero attività aggiuntive continuative e il pagamento della domenica in caso di part-time verticale.

Personale Ata e calendario degli aumenti

Per il personale Ata, l’orario del Dsga diventerebbe flessibile, gli assistenti tecnici del primo ciclo lavorerebbero in una sola scuola al giorno e gli spostamenti tra plessi sarebbero computati come orario di lavoro. Si parla anche di permessi fino a 10 ore annue per visite mediche e malattie oncologiche, invalidanti o croniche. Sul piano economico, la parte 2025/27 è già stata firmata in estate, con aumenti di 143 euro al mese per i professori e 107 euro per il personale Ata. Il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, indica l’obiettivo di firmare “all’inizio del 2027, dopo l’approvazione della legge di Bilancio”.

AranCCNL 2025-2027Gite scolastiche

Aspettativa sindacale non retribuita, c’è anche una recentissima interpretazione autentica ARAN

La Scuola al centro: il Comparto Istruzione e Ricerca traina la contrattazione integrativa nel 2025

Rinnovo contratto scuola, Serafini (Snals): tutti i temi dell’incontro. La trattativa riprende il 22 luglio

Stipendi docenti e Ata, nel 2025 l’aumento è stato maggiore ma gli altri lavoratori pubblici prendono compensi sempre più alti: il motivo è semplice

Scuola, il rinnovo normativo del contratto parte in salita: l’Aran vuole chiudere in fretta con incontri tematici on line, così i sindacati si sentono sminuiti

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Allarme bomba scuola oggi 16 novembre: ancora un’altra email con un rischio di avvelenamento in mensa

Redazione

Cellulari in classe, una dirigente: “Ho fatto chiudere le chat dei ragazzi, bisogna tornare a parlarsi”

Redazione

Docenti neoassunti, on-line il portale INDIRE per l’anno di formazione e prova 2026/2027

Lara La Gatta

Educazione stradale, al via le iscrizioni al progetto EDUSTRADA 2026/2027: adesioni aperte fino al 31 marzo 2027

Lara La Gatta
vai alla ricerca avanzata