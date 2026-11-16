Contratto scuola 2025/27, le novità: compensi per gite, domenica retribuita e intelligenza artificiale

Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, il nuovo contratto 2025/27 di Istruzione e Ricerca potrebbe portare novità su intelligenza artificiale, viaggi d’istruzione, personale Ata e calendario degli aumenti. Si tratta di ipotesi contenute nella bozza normativa in discussione all’Aran, mentre per i supplenti sarebbe in arrivo la domenica retribuita.
Stando alle anticipazioni del quotidiano, per la prima volta l’intelligenza artificiale entrerebbe ufficialmente nel confronto sindacale. Le ricadute su qualità del lavoro, professionalità e libertà d’insegnamento diventerebbero materia di contrattazione a tre livelli: nazionale, regionale e di istituto. Si ipotizza inoltre un confronto sui criteri di funzionamento dei sistemi di AI che incidono sul rapporto di lavoro.
Secondo la bozza, viaggi di istruzione e visite didattiche diventerebbero “attività di potenziamento” e sarebbero quindi pagati con un compenso forfettario a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa. Tornerebbe l’istituto del part-time, che non potrebbe però superare il 25% della dotazione organica, con la possibilità di svolgere un’altra attività lavorativa. Per i supplenti con incarichi su spezzone orario si prevedrebbero attività aggiuntive continuative e il pagamento della domenica in caso di part-time verticale.
Per il personale Ata, l’orario del Dsga diventerebbe flessibile, gli assistenti tecnici del primo ciclo lavorerebbero in una sola scuola al giorno e gli spostamenti tra plessi sarebbero computati come orario di lavoro. Si parla anche di permessi fino a 10 ore annue per visite mediche e malattie oncologiche, invalidanti o croniche. Sul piano economico, la parte 2025/27 è già stata firmata in estate, con aumenti di 143 euro al mese per i professori e 107 euro per il personale Ata. Il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, indica l’obiettivo di firmare “all’inizio del 2027, dopo l’approvazione della legge di Bilancio”.