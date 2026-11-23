Accompagnare gli studenti in viaggio d’istruzione? No grazie. È la posizione dei docenti di un liceo di Trento, che, come riporta L’Adige, da ottobre hanno messo in atto una protesta per boicottare gite scolastiche e attività extradidattiche.

Da poco è nato il movimento “Istruzione di qualità in Trentino“, che conta oltre 2.000 docenti di più di 60 scuole, che hanno sospeso gite, uscite didattiche e progetti: sono le attività non obbligatorie da contratto che, secondo il movimento, sono cresciute fino a compromettere in alcuni casi la qualità del lavoro. Il movimento, nato a metà settembre fuori dai sindacati, chiede un aumento di stipendio, meno burocrazia e il riconoscimento del lavoro sommerso svolto fuori dall’orario di lezione.

Per il partito ORA! è il riconoscimento del lavoro sommerso il punto da cui partire. Già a fine ottobre ORA! aveva chiesto alla Giunta di usare le risorse del contratto prima di tutto per pagare il lavoro in più, uscite e viaggi d’istruzione compresi, e per introdurre, o rafforzare dove esistono, figure intermedie con un percorso di carriera. Da allora le gite sono rimaste ferme.

“Per molti insegnanti gite e progetti si sono fermati perché nessuno li riconosce davvero. Chi accompagna una classe per tre giorni si prende responsabilità che non finiscono alle 13. Un aumento serve, ma se è uguale per tutti chi organizza le uscite continua a essere pagato come chi non le organizza”, dichiara Laura Scalfi, componente della Segreteria nazionale di ORA! con delega alla Scuola.

“Da dirigente scolastica vedo anche un altro problema: c’è chi considera le uscite inutili, tempo tolto all’apprendimento. Non è così. Un’esperienza ben preparata fuori dall’aula ha un valore formativo, perché esiste anche l’apprendimento non formale, che la lezione non sostituisce. Le uscite vanno pagate, ma anche progettate bene”, aggiunge Scalfi.

Le richieste

ORA! chiede alla Giunta provinciale tre cose:

1. Una cifra e un criterio prima del voto sulla manovra: quante risorse vanno al contratto dei docenti e con quale ordine di priorità, così che le scuole sappiano se e quando riprendere le uscite.

2. Prima il lavoro in più: un compenso definito per uscite, viaggi d’istruzione e progetti, così che ogni scuola possa decidere con i docenti quante farne.

3. Figure intermedie con una carriera: introdurle, o rafforzarle dove esistono, per chi coordina e organizza il lavoro della scuola, riconosciute anche nello stipendio, come indica il programma nazionale di ORA!.

La protesta

“Con una breve lettera firmata da ben 70 insegnanti su 87, entra nel vivo la ‘protesta bianca‘ che promette nei prossimi mesi di infiammare la scuola trentina“, scrive il quotidiano. “Sulla scia della mobilitazione altoatesina, anche i docenti trentini puntano ad azioni finalizzate a rivendicare un adeguamento degli stipendi e un giusto riconoscimento del proprio ruolo”.

“Abbiamo scelto di non dare più la nostra disponibilità ai viaggi di istruzione, alle visite guidate e ai soggiorni all’estero, impegni che comportano irragionevoli e incalcolabili rischi”, si legge nella missiva. L’Adige sostiene che la protesta “è destinata ad allargarsi”, e cita le parole di Andrea Antolini, tra i fondatori del movimento Istruzione di qualità Trentino. “I docenti hanno carichi di lavoro insostenibili e retribuzioni ferme da troppo tempo”, avrebbe dichiarato Antolini, motivando la scelta di boicottare le gite. Il Trentino, del resto, non è nuovo a proteste su questo argomento. Come raccontato dalla Tecnica della Scuola, già nel settembre dello scorso anno era partita una mobilitazione analoga.

“Siamo soffocati dalla burocrazia e dal lavoro sommerso, senza un adeguato riconoscimento economico né sociale”, avevano dichiarato gli insegnanti, comunicando in una lettera “l’intenzione di non voler far partire ulteriori attività extracurricolari per l’intero anno 2025/2026, oltre a quelle già previste”. Una scelta sofferta, avevano spiegato, perché “queste iniziative hanno sempre rappresentato un grande valore nella crescita umana, civile e culturale di studentesse e studenti. Vogliamo richiamare l’attenzione pubblica e istituzionale sulla dignità della professione docente. Non è un attacco alle istituzioni”.