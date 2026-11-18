La mostra “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero da armi nucleari” arriva a Venezia, nella sede di EMERGENCY sull’Isola della Giudecca (Fondamenta San Giacomo 212, fermata ACTV Redentore), dal 18 novembre al 15 dicembre 2026. L’esposizione è promossa dalla Fondazione Be the Hope in collaborazione con EMERGENCY. È aperta dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 17:00 e il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 18:00, con ultimo accesso un’ora prima della chiusura. L’iniziativa ha il patrocinio della Regione del Veneto, della Città metropolitana di Venezia e della Città di Venezia. L’ingresso è libero.

Cos’è Senzatomica

I sedici pannelli invitano a riflettere sul potenziale di ogni essere umano contro gli armamenti atomici. Negli ultimi tempi le continue minacce di un loro impiego hanno riportato all’attenzione dell’opinione pubblica il tema della presenza e della proliferazione degli ordigni nucleari. In questo contesto, Senzatomica vuole far comprendere le conseguenze catastrofiche del loro utilizzo e invita a un viaggio alla scoperta di quello che è stato, per riflettere sul presente e sul futuro.

Senzatomica nasce per creare una nuova consapevolezza sulla pericolosità di questi arsenali. Dal 2011 la prima edizione è stata allestita in oltre 90 comuni italiani, per un totale di quasi 500mila visitatori. È inoltre uno dei principali partner italiani di ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), premio Nobel per la Pace 2017. Il progetto itinerante è realizzato con i fondi dell’Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

Attraverso la realtà virtuale, il pubblico è accompagnato a ripercorrere la storia dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki: la simulazione del lancio di un ordigno atomico su Roma, una visita “immersiva” nei luoghi della memoria delle due città e le esperienze degli “hibakusha”, i sopravvissuti alle esplosioni. Grazie al visore, le persone potranno rivivere in prima persona la crudeltà delle armi nucleari e i loro effetti devastanti sul genere umano e sul pianeta. Il racconto ha come voce narrante quella della cantautrice Carmen Consoli.

“Siamo onorati che la mostra Senzatomica sia ospitata presso la sede di EMERGENCY, realtà che da oltre trent’anni presta cura alle vittime dei conflitti e testimonia ogni giorno il costo umano della guerra” afferma il presidente della Fondazione Be the Hope Roberto Francini, che aggiunge: “La pace non è un compito riservato ai governi o agli esperti: si costruisce a partire dalle persone comuni che scelgono la responsabilità anziché la rassegnazione e la speranza anziché la paura. Ritengo che ogni individuo possa e debba contribuire a porre la dignità della vita al centro delle scelte collettive”.

“Da oltre trent’anni EMERGENCY cura le vittime delle guerre e vede ogni giorno le conseguenze che la violenza armata produce sulle persone e sulle comunità. Le armi nucleari rappresentano una minaccia di portata ancora maggiore, per la loro capacità distruttiva e per gli effetti che il loro impiego avrebbe anche sulle generazioni future” dichiara EMERGENCY. “Crediamo quindi sia importante mantenere alta l’attenzione sul disarmo nucleare e offrire occasioni di informazione e confronto, soprattutto alle nuove generazioni. Ospitare Senzatomica nella nostra sede di Venezia è un modo per contribuire a questa riflessione e ribadire l’importanza di costruire una cultura di pace e di prevenzione della guerra”.

Le visite organizzate per le scuole

Senzatomica si rivolge soprattutto ai giovani e offre percorsi personalizzati e materiali didattici per ogni ordine e grado scolastico, a partire dalla quarta elementare. Durante la visita gli studenti saranno accompagnati da volontari formati appositamente, insieme ai quali approfondiranno la storia della bomba atomica, il concetto di deterrenza nucleare, le azioni della società civile e il valore della trasformazione interiore per realizzare un mondo senza armi nucleari. Per informazioni e prenotazioni gli istituti possono scrivere a scuole.venezia@senzatomica.it o chiamare il +39 055 098 1668. La segreteria risponde il lunedì e il giovedì dalle 10:00 alle 13:00, e il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15:00 alle 18:00.

Gli organizzatori

La Fondazione Be the Hope è un ente del Terzo settore nato per volontà dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai. Il nome “Be the Hope”, che in italiano si traduce con “Sii la speranza”, non è solo un titolo simbolico, ma un invito rivolto a ogni individuo: essere speranza significa assumersi la responsabilità di generare un cambiamento positivo nel proprio ambiente, con consapevolezza e determinazione. La Fondazione si ispira ai valori del Buddismo di Nichiren Daishonin e agli insegnamenti del maestro buddista Daisaku Ikeda, che ha dedicato l’intera esistenza alla creazione di una cultura di pace fondata sul rispetto della dignità della vita. In coerenza con questa visione, promuove iniziative senza fini di lucro che abbiano un impatto concreto e duraturo nella società, ponendo al centro la crescita dell’essere umano e la costruzione di comunità inclusive, solidali e sostenibili.

EMERGENCY – LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS – ONG ETS è un’organizzazione internazionale nata in Italia nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà e, allo stesso tempo, per promuovere una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Tra il 1994 e il 2026 in tutte le strutture sanitarie di EMERGENCY sono state curate gratuitamente più di 14 milioni di persone. Il lavoro di EMERGENCY è possibile grazie al contributo di privati cittadini, aziende, fondazioni, enti internazionali e alcuni dei governi dei Paesi dove lavoriamo, che hanno deciso di sostenere il nostro intervento. Per sostenere il lavoro di EMERGENCY e offrire cure gratuite e di qualità a chi ne ha bisogno: https://sostieni.emergency.it/