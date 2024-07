Utilizzazione, come compilare la domanda sezione per sezione – VIDEO TUTORIAL

Dall’ 11 luglio è possibile presentare le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/2025. Sono, infatti, aperte le funzioni per il personale docente per inoltrare l’istanza. Ci sarà tempo fino al 24 luglio.

Lo stesso periodo interessa anche gli insegnanti di religione e il personale educativo, che dovranno però presentare domanda compilando modello cartaceo e trasmettendolo via pec.

Al video tutorial, il prof Lucio Ficara spiega passo dopo passo come compilare la domanda di utilizzazione, sottolineando che la novità di questo anno è quella che l’istanza di inserimento della domanda è unica per tutti gli ordini e gradi di scuola.

Ecco, invece, il tutorial per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria.

Quali modelli utilizzare?

Il Ministero ha pubblicato nella sezione mobilità del sito la sottosezione Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie, in cui sono disponibili tutti i modelli che il personale dovrà utilizzare.

SCARICA I MODELLI