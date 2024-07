Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, tutta la modulistica per presentare domanda: come fare ed entro quando inviare le istanze?

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, tutta la modulistica per presentare domanda: come fare...

Da domani, 11 luglio, al via la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024/2025. Verranno infatti aperte le funzioni per il personale docente per inoltrare l’istanza. Ci sarà tempo fino al 24 luglio.

Lo stesso periodo interessa anche gli insegnanti di religione e il personale educativo, che dovranno però presentare domanda compilando modello cartaceo e trasmettendolo via pec.

Il personale ATA dovrà anch’esso utilizzare modulo cartaceo, ma dovrà farlo dall’8 al 19 luglio 2024.

Quali modelli utilizzare?

Il Ministero ha pubblicato nella sezione mobilità del sito la sottosezione Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie, in cui sono disponibili tutti i modelli che il personale dovrà utilizzare.

Li riportiamo di seguito.

La diretta della Tecnica risponde live

Di chi può fare domanda, del sistema delle deroghe e di tutte le informazioni utili, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 9 luglio, ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo. Diretta visibile come sempre sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

RIVEDI LA DIRETTA

Le risposte della diretta

✅ (21:50) Considerando le date di presentazione (11-24 luglio), è possibile che qualche Usp più piccolo pubblichi gli esiti già prima di Ferragosto? La data oltre la quale non si può andare per gli esiti?

✅ (23:05) Ho concluso l’anno di prova in Calabria(Filadelfia pv.di Vibo),desidero fare la domanda di assegnazione provvisoria,qui in Sicilia. ho possibilità visto che ho il vincolo triennale?

✅ (24:15) Sono perdente posto nella scuola dove ho svolto l’anno di prova. Sono stata ricollocata in un’altra scuola all’interno della provincia. Posso fare domanda di utilizzazione ap interprovinciale?

✅ (25:45) neoassunto da gps 1^fascia 2023/24 posso fare domanda per le utilizzazioni nella stessa provincia?

✅ (27:05) l’utilizzazione da posto comune a sostegno di un’insegnante di ruolo avviene dopo le immissioni in ruolo e le assegnazioni?

✅ (28:20) neoassunta da concorso 2020, anno di prova ultimato. Devo fare domanda per mobilità interprovinciale, ho tre figli minori. meglio richiedere utilizzazione sulla mia cdc o assegnazione?

✅ (33:15) sono un’insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato e non ho ottenuto la Mobilità provinciale, sono in possesso dell’art.21 L. 104 art. 3 comma 3. Posso fare domanda di assegnazione

✅ (33:50) sono una insegnante a t.i. e vorrei sapere se posso fare domanda assegnazione provvisoria in altra scuola del mio comune o in quale altro e quanto distante

✅ (36:00) Quale è la documentazione da presentare per usufruire della precedenza per patente disabile?

✅ (36:45) ho ottenuto trasferimento su posto inglese scuola primaria nel mio comune. posso presentare domanda di utilizzazione su posto comune nella scuola ove sono stato trasferito e nelle scuole dello stesso com

✅ (37:40) Coniuge invalido civile maggiore a 1/3 deve anche essere over 65?

✅ (40:20) Se un insegnante in anno di prova ha lei l’ìnvalidità civile e non rientra nelle deroghe per richiedere assegnazione interprovinciale, ha qualche priorità nella provincia assegnata?

✅ (40:45) Se si dovesse ottenere assegnazione provvisoria, successivamente si può lasciare per una supplenza art.47?

✅ (41:30) Ho abilitazione A046 posso presentare domanda di ut… sia provinciale che interprovinciale?

✅ (41:50) Ho superato l’anno di prova da straordinario bis (art. 59), non ho nessuno dei criteri delle deroghe, posso chiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale?

✅ (43:50) Ero perdente posto ho chiesto mobilità condizionata e mi hanno dato una nuova sede nello stesso comune. posso chiedere utilizzazione per altra cdc (nella vecchia sede c’è posto nell’altra cdc ho abilit

✅ (45:10) sono stata immessa in ruolo quest’anno 2023/2024 mi sono abilitata su A12 ed ho la 104 posso fare assegnazione sulla secondaria? La 104 di mia madre

✅ (46:45) Assunta 2023/24 da concorso ordinario e beneficiaria dei permessi 104 (art 33 comma 3) con superamento anno di prova. Per la precedenza a proposito di assistenza ad un affine di terzo grado (in caso di coniuge / genitore mancante o deceduto) è obbligatoria la convivenza?

✅ (47:00) Ho ottenuto il trasferimento interprovinciale. Posso fare domanda di assegnazione provvisoria?

✅ (47:25) Assunta da GPS 1 fascia sostegno 2023/24 sono perdente posto quindi non ho vincolo posso procedere con la domanda?

✅ (48:10) Immissione in ruolo da Gae primaria as 2023/24 superato anno di prova posso fare assegnazione provvisoria nella stessa provincia?

✅ (48:45) concorso ordinario 2020, anno di prova su sec. di I grado con giudizio favorevole. Posso fare richiesta assegnazione provvisoria interprov. e/o utilizzo per avvicinarmi al partner?

✅ (50:00) Ho superato anno di prova da concorso straordinario Bis su altra provincia. Posso chiedere assegnazione provvisoria sulla provincia in cui ho residenza per ricongiungermi al genitori over 65?

✅ (53:20) docente a t.i. da ordinario 2020..anno di prova concluso ora. posso richiedere assegnazione provvisoria interprovinciale per ricongiungermi alla mia compagna con la quale non sono sposato? cosa serve?

✅ (54:20) Docente neoassunta da Gae sostegno 23/24 posso fare domanda di assegnazione in altro comune più vicino a quello di residenza per ricongiungimento familiare? Ho figli minori di 18 anni